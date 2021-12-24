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Небезпечний сурогат замість аптечного рецепту: як обрати головний інгредієнт олів’є – лікарську ковбасу

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Небезпечний сурогат замість аптечного рецепту: як обрати головний інгредієнт олів’є – лікарську ковбасу

Скільки щонайменше має коштувати ковбаса з м’яса, дізнались журналісти ТСН.Тижня

ТСН.Тиждень дізнався, чому від назви бренду «лікарська ковбаса» лишилась тільки тінь і скільки коштує рідкісна - справжня, без якої не минає жодне святкове олів’є.

Саме її у середині 30-х років виписували ледь не за аптечним рецептом. Звідти і назва "лікарська ковбаса" - вона безумовна фаворитка серед ковбас, особливо у передноворічний період. Але продуктів за тими рецептами у наших магазинах майже не лишилось.«Сіро-рожева, але з іншого боку вже посіріла. Це якраз говорить про те, що або неправильно зберігалась, або були компоненти якісь додані. Але насторожує, що ці ковбаси довго лежать в холодильнику і з ними нічого не трапляється» - розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

ТСН.Тиждень дізнався, на що варто звертати увагу під час вибору лікарської ковбаси, аби не натрапити на підробку, в якій м’ясом і не пахне. Головне – склад, ціна і консистенція. «У класичній лікарській ковбасу має бути яйце, сіль, горіх мускатний… На сьогоднішній день ми смак повернули і будемо його відроджувати» - розповів технолог ковбасного цеху Андрій Ольховський.

ТСН.Тиждень дізнався, на що варто звертати увагу під час вибору лікарської ковбаси

ТСН.Тиждень дізнався, на що варто звертати увагу під час вибору лікарської ковбаси

Що ж повинно бути у складі справжньої лікарської? Скільки щонайменше має коштувати ковбаса з м’яса? І якою буде лікарська майбутнього? Дивіться вже цієї неділі о 19:30. Тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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