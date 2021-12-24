Небезпечний сурогат замість аптечного рецепту: як обрати головний інгредієнт олів’є – лікарську ковбасу

Скільки щонайменше має коштувати ковбаса з м’яса, дізнались журналісти ТСН.Тижня

ТСН.Тиждень дізнався, чому від назви бренду «лікарська ковбаса» лишилась тільки тінь і скільки коштує рідкісна - справжня, без якої не минає жодне святкове олів’є.

Саме її у середині 30-х років виписували ледь не за аптечним рецептом. Звідти і назва "лікарська ковбаса" - вона безумовна фаворитка серед ковбас, особливо у передноворічний період. Але продуктів за тими рецептами у наших магазинах майже не лишилось.«Сіро-рожева, але з іншого боку вже посіріла. Це якраз говорить про те, що або неправильно зберігалась, або були компоненти якісь додані. Але насторожує, що ці ковбаси довго лежать в холодильнику і з ними нічого не трапляється» - розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

ТСН.Тиждень дізнався, на що варто звертати увагу під час вибору лікарської ковбаси, аби не натрапити на підробку, в якій м’ясом і не пахне. Головне – склад, ціна і консистенція. «У класичній лікарській ковбасу має бути яйце, сіль, горіх мускатний… На сьогоднішній день ми смак повернули і будемо його відроджувати» - розповів технолог ковбасного цеху Андрій Ольховський.

ТСН.Тиждень дізнався, на що варто звертати увагу під час вибору лікарської ковбаси

Що ж повинно бути у складі справжньої лікарської? Скільки щонайменше має коштувати ковбаса з м’яса? І якою буде лікарська майбутнього? Дивіться вже цієї неділі о 19:30. Тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

Читайте також:

Ця дієта може підвищити ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту

Тест "Чи вмієте ви дарувати подарунки"

Кабмін скасував обов’язкове встановлення касових апаратів для підприємців у селі