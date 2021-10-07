Небезпека від вітру та з неба: окупанти з важкої зброї обстрілюють українські позиції біля Нью-Йорка

Небезпека від вітру та з неба: окупанти з важкої зброї обстрілюють українські позиції біля Нью-Йорка

Ворог стріляє винятково з важкої зброї, спостерігає за нашими позиціями з безпілотників та підпалює суху траву, аби ще більше дошкулити бійцям ЗСУ.

Окупанти на Донбасі "накривають" українські позиції мінами, снарядами й протитанковими гранатами. Ворог обстрілює розташування наших захисників в районі Нью-Йорка. Подекуди убивче залізяччя летить просто на будинки цивільних. Останнім часом, кажуть наші військові, існує ще й серйозна загроза з неба.

Про це йдеться 7 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

На фронті фактично, мовчать автомати з кулеметам. Ворог стріляє винятково з важкої зброї. Такі атаки, кажуть українські оборонці, відбуваються або надвечір, або щойно сонце починає з'являтися на обрії.

Минулої доби навколо позицій наших військових вибухали протитанкові гранати. Незадовго перед тим російські міни летіли просто у бік житлових будинків Нью-Йорка. Тоді, розповідають воїни, лише диво врятувало і людей, і корів.

У бік українських військових та мирних жителів вільної України, чужинці стріляють, прикриваючись цивільними на окупованій території. Нині вдень було добре видно, як хмари чорного диму здіймались на обрії, у напрямку Зайцевого. Хлопці зізнаються: бачать так далеко, бо спостерігати треба і за землею, і за небом. Без ворожих безпілотників тут нині не минає жодна доба.

Новини з фронту: ворог обстрілює розташування наших захисників в районі Нью Йорка

За ворожими повітряними розвідниками просто спостерігають. Натомість, є й інші — максимально небезпечні. Від таких порятунок лише один — укриття.

Вітер, який дме в одну сторону, теж дуже шкодить нашим військовим. Терористи запалюють суху траву. За таких обставин вода, ковдри й навіть віники стають зброєю номер один. Та навіть коли весь підрозділ бореться з вогнем, за землею й небом продовжують пильнувати спостерігачі.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

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