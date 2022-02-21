Небо безпечне: українські компанії почали заміщувати ті напрямки, куди відмовились літати іноземні авіалінії

У Міністерстві інфраструктури дії іноземних авіакомпаній пояснюють інформаційними атаками.

Уже шість авіакомпаній скасували рейси до України. Це - Air France, скандинавська авіакомпанія SAS, Austrian Airlines, швейцарська Swiss, німецька Lufthansa та нідерландська KLM.

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Про це 21 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ще з десяток міжнародних компаній зробили незначні зміни у рейсах, проте повністю авіасполучення не припинили. У Міністерстві інфраструктури запевняють: для цього немає причин. Переконують, небо над Україною повністю безпечне. Такі ж відмови від польотів міжнародних партнерів пояснюють великим інформаційним тиском довкола можливого вторгнення Росії.

"Незважаючи на всі інформаційні атаки, небо над Україною залишається безпечним, а ситуація контрольованою. Виняток - ділянка над Чорним морем, де тривають російські незаконні навчання, але це обмеження не є критичним для міжнародних польотів. Нинішні скасування рейсів мотивовані інформаційним тиском, а не реальною загрозою", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Шість іноземних авіакомпаній через інформаційну напругу скасували рейси до України | Новини світу

Напрямки, які призупинили іноземні авіакомпанії, уже почали заміщувати українські. Вони відкрили продаж квитків та збільшили місткість на усіх цих рейсах, окрім скандинавського напрямку.

"Ми збільшили місткість на тих рейсах, куди літали менші судна. На сьогодні ми співпрацювали з KLM щодо пересадки до Амстердама та з Air France в Парижі. Туди щоденно ми виконуємо рейси", - сказав президент МАУ Євген Дихне.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіакомпаніями, аби ті запустили додаткові рейси на маршрути, на яких іноземні авіакомпанії їх скасували.

Французька авіакомпанія Air France відмінила усі свої рейси до та з Києва на 22 лютого через загрозу вторгнення Росії.