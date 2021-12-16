Небо над Києвом вразило неймовірними барвами: у Мережі з'явилися фото

Можливо, такі небесні візерунки - до мокрого снігу.

Небо над Києвом зранку 16 грудня вразило неймовірними барвами.

У Мережі з'явилися гарні фото небесних візерунків.

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Можливо, таке небо - до мокрого снігу.

За прогнозами синоптиків, у Києві в четвер, 16 грудня, передбачається волога хмарна погода, пройде дощ, який перейде у мокрий сніг. Вдень у столиці +1+3 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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