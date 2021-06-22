Небо над Києвом затягнуло смогом, у повітрі літає пісок: що відбувається (фото)

Буря настільки потужна, що з лівого берега столиці уже не видно правого.

Небо над Києвом у вівторок, 22 червня, вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а у повітрі літає пісок.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Так, орієнтовно о 12 годині Київ затягнуло невідомим димом. За цим явищем спостерігають жителі одразу кількох районів. У Мережі жителі столиці нарікають на утруднене дихання та низьку видимість.

ТСН.ua

"Небо почало затягувати димкою десь близько 12 години. Я вийшла на балкон і не могла зрозуміти, що відбувається. Будинки, які зазвичай добре видно, були як в тумані. Крім того, у роті відчувався пісок", - розповіла нам мешканка Дніпровського району Марина.

Буря настільки потужна, що з лівого берега столиці уже не видно правого.

"Видимість впала і на зубах поскрипує пісок. З лівого берега не видно правого", - каже житель Києва Дмитро.

Упала видимість і у Святошинському районі столиці.

"Небо вкрила ніби димова завіса. У нас таке відбувається, коли починається десь пожежа у напрямку Житомирської траси", - розповіла нам мешканка вулиці Львівська Ганна.

Метеоролог Валерій Латуха в Facebook повідомив, що причиною цього може бути піщана буря, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів.

"З космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів. Зачіпає також і Київ. Це явище має власне ім'я - "Астраханський суховій", - повідомив Валерій Латуха.

Нагадаємо, раніше Київ затягнуло смердючим димом. Його приніс сильний вітер із Чорнобильської зони, Житомирської області, та сіл біля столиці, де палають ліси, болота, або ж просто люди спалюють сміття.

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