Небо не закрите, але іноземні інвестори забирають літаки в українських авіакомпаній

Іноземні авіакомпанії почали скасовувати рейси до України через можливе російське вторгнення.

І ще один бік війни - небо і чутлива до новин галузь цивільної авіації. Літак української авіакомпанії SkyUp не долетів до Києва. На борту було 175 пасажирів. Судно курсувало з Португалії. Але вимушено приземлилося у молдовському Кишиневі.

Про це 13 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

І проблема - не в техніці. Біда в іншому. Вимогу не садити лайнер саме в Україні українській же авіакомпанії передали просто під час польоту. Так повідомляють у SkyUp. І стверджують: "негайну заборону на вліт літака… в повітряний простір України" наклав ірландський бізнесмен.

Виявилося, це йому належить арендоване судно, що саме здійснювало рейс. Українська авіакомпанія користувалася літаком на правах лізингу. Тож, формально, мала підкоритися вимозі власника.

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Яка реальна причина такої заборони? Наразі це ніхто не коментує офіційно. Але одна з версій - іноземний бізнес так рятує себе від ризиків наступу Росії на Україну. Бо, як уже дізналися журналісти, просто від завтра, 14 лютого, міжнародні страхові фірми, нібито, припиняють страхувати судна, що літають над Україною. Причина - все та ж загроза російського вторгенння.

"Розрулювати" ситуацію з судном компанії SkyUp терміново довелося Міністерству закордонних справ України, щоб літак дозволили посадити якнайближче до наших кордонів. Також сьогодні в обід чотири автобуси вже мали почати перевозити до України всіх пасажирів рейсу, повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко.

Але це - ще не фінал скандалу. Вже від завтра SkyUp припинить продавати квитки на свої рейси від 14 до 16 лютого. Це підтвердив гендиректор авіакомпанії. Причина - іноземні бізнесмени, що надавали свої літаки в користування українському авіаперевізнику, вимагають повернути всі свої судна на територію Європейського Союзу.

Новини тижня: іноземні авіаперевізники рятуються від наступу Росії забороною польотів

Невже все це – сигнал, що українське небо стало закритим для світу?

"Повітряний простір над Україною залишається відкритим. Я вас запевняю, що всі працюють над тим і у нас є достатьо досвіду та інструментів для того, щоб вчасно ухвалити будь-які рішення. Тому я вас запевняю, що польоти над Україною залишаються безпечними", - сказав голова Державіаслужби України Олександр Більчук.

Кілька годин тому на ситуацію відреагували і в міжнародному аеропорту "Бориспіль":

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезпеки у повному обсязі".

Але уточнили, що компанія KLM повністю скасувала свої рейси. Qatar Airways скасував наразі один виліт. А перевізники Flydubai та Air Astana мають зміни у розкладах та графіках польотів.

Але чи варто боятись чергового демаршу авіаційних гігантів: після того, як посольства Латвії, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї та Японії закликали своїх громадян покинути Україну?

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Це може значно скоротити потік пасажирів в українських аеропортах (а торік їх було понад 16 мільйонів). А для пасажира це означає: треба перекроювати плани, стежити за зміною розкладу і наново підлаштовувати стикувальні рейси.

Надія в цій нестабільній ситуації - на перевізника національного. Який, незважаючи на тривожні повідомлення, розкладу не змінює і продовжує літати. Крім того, вже у червні там обіцяють перезавантажити низку напрямків: повернутись до дальніх рейсів і створити нові маршрути.

"Ми повертаємося до нормального стабільного авіаційного життя. Було знято обмеження з обов'язкового носіння масок на борту. МАУ робить те, що в Україні не робить жодна інша компанія. Ми надаємо регулярні повідомлення. Це означає, що ми літаємо в пункти призначення сім разів на тиждень. Пропозиції для пасажира буде завжди. Я вважаю у цьому випадку, що літати українськими авіакомпаніями надійніше", - сказав президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне.