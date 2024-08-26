"Небо стало червоним": жителі Сум розповіли про ракетний удар Росії по житлових будинках

У Сумах досі ліквідовують наслідки ракетного удару. У суботу ввечері росіяни атакували приватний сектор міста. 40-річний чоловік не вижив. Серед 7 семи поранених - двоє у тяжкому стані. Руйнувань зазнали понад 2 десятки приватних будинків, багатоповерхівки та офісні споруди.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

На місці ракетного удару Росії працювали комунальники, надзвичайники, електрики, газовики – усі розбирали завали, вирізали понівечені дерева, намагалися полагодити освітлення та відновити газопостачання до будинків. Росіяни вдарили ракетою близько у суботу пізно увечері. Поцілили у приватний сектор.

Наслідки обстрілу Сум

"Небо зразу стало червоним, і воно такий гул. І швиденько дітки до стінки. І воно бахнуло. Страшно, звісно, але нічого не зробиш – це війна. Надіємся на наших хлопців", - каже жителька Сум Ксенія Михальченко.

Зі зруйнованих будинків надзвичайники врятували трьох людей. Унаслідок російського авіаудару 40-річний чоловік дістав украй важкі поранення і помер під час надання медичної допомоги. Двох містян одразу госпіталізували до лікарні, інші постраждалі лікуються амбулаторно.

70-річний Григорій Савенко не приховує свого гніву на окупантів, які зруйнували його дім.

"Не думали, що воно таке буде. Хай русню оту б’ють і б’ють!", - каже він.

Чоловік дивом вижив під час авіаудару. Кілька уламків російської ракети пробили стелю та застрягли в дивані у лічених сантиметрах від нього. Пенсіонера лише оглушило та посікло скалками скла.

"Отут лежав дивився телевізор. Хвиля – і оці всі шторки, скло усе було на мені, вікна попадали. Воно оглушило, кров тече. Двері заклинило – не можем вийти. Через вікно виліз", - каже Григорій Савенко.

Потужний вибух спричинив руйнування у двадцяти п’ятьох приватних будинках, крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна ще в трьох багатоповерхівках та офісно-виробничій будівлі.

У міській раді Сум кажуть, що відновлювальні роботи тривають.

Окупанти атакували Суми

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