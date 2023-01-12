"Нечисть йде в лобову, ми насипаємо, все гуд": військові з передової розповіли правду про Бахмут і Соледар

Після низки тривожних новин з Бахмута та Соледара про ситуацію в коментарі для ТСН.ua повідомили військові, які безпосередньо є учасниками бойових дій на передовій.

"Якщо коротко: з Бахмута окупанти позабирали найманців, "вагнерів", кинули їх до Соледара. Там вони намагаються зайти із флангів, оточити Соледар. Але вони більше перемагають у Tik-Tok та Telegram", - каже військовий на позивний Киянин.

До цього він додає: "Наші хлопці їм наваляли так, що втрати в них великі. Я сумніваюсь, що вони (окупанти – Ред.) візьмуть Соледар. По Бахмуту ситуація така: наша артилерія насипала та насипає настільки, що ворог просто злиняв звідти. Я в Бахмуті вже тривалий час, досі такого не було. Ні Бахмут, ні Соледар ніхто здавати не буде. Щодо "захвату" шахт в Соледарі – це брехня".

Інший військовий, відомий командир групи аеророзвідників "Птахи Мадяра" на позивний Мадяр, нам в коментарі так охарактеризував обстановку в Соледарі: "Цю війну в Соледарі вони (окупанти – Ред.) програли з ганьбою. ЗСУ зайняли оборону на конкретних рубежах. Ми ловимо всю ту нечисть, яка йде примітивно, в лобову, та наражається на шквальний вогонь воїнів ЗСУ. У нас ніяких відходів та провалів немає! Доповідаю це суспільству, перебуваючи безпосередньо тут. Ситуацію я також прояснюю, публікуючи відповідні відео. У окупантів нуль просування. З їхнього боку купа трупів, якусь частину вони позабирали, якась – позамерзала. Але те, що їх багато – це факт. Вони лізуть – ми насипаємо. Все гуд".

Обидва військових водночас зазначили, що, на жаль, в соцмережах дуже часто поширюється багато перекрученої інформації та коментарів. Через це радять користуватись перевіреною інформацією.

Своєю чергою, офіційно в міністерстві оборони повідомляють, що в Соледарі та на Бахмутському напрямку зараз тривають найважчі бої.

"Жорстокі та найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог намагається безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", – зазначила на брифінгу 12 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр та додала, що підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових.

Бої за Бахмут та Соледар: що відомо

Нагадаємо, що наразі найгарячішими точками на фронті є Бахмут та Соледар. Там тривають бої. Росіяни, які не мають особливих успіхів у війні, кинули туди усі свої сили, аби вийти на кордони Донецької області.

Більше того ватажок ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин, найманці якого штурмують Бахмутський напрямок, вже декілька разів заявляв про взяття Соледара. Проте, це не відповідає дійсності.

Читайте також: