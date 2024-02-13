Нечувана жорстокість: що сталося в ніч убивства українського баскетболіста в Німеччині та про що благає його мати

Вбивство українського спортсмена в німецькому Дюссельдорфі. Пізно ввечері 10 лютого на 17-річного баскетболіста молодіжної команди ART Giants Володимира Єрмакова напали з ножем. Від отриманих травм хлопець помер. Що ж сталося тієї ночі?

В сюжеті “Сніданку з 1+1” мама Володимира розповіла про сина і намагання отримати дозвіл, щоб забрати його тіло до України.

Династія спортсменів

Володимир Єрмаков народився у Києві в родині спортсменів. Баскетболом чи не все життя займається його мама Тетяна Гнатюк. Саме вона привела Вову до дитячої юнацької спортивної школи. “Йому було девʼять з половиною років. У нього одразу все виходило і йому це подобалось”, – пригадує вона.

У баскетболі Вова Єрмаков робив чималі успіхи. Десятки медалей, зокрема золоті, в його кімнаті – тому підтвердження. “Тут є і чемпіонат міста, і України, був кращим гравцем турніру в Кривому Розі 2017 року”, – розповідає мама хлопця.

Те, що особливо сина вирізняло з-поміж усіх, каже Тетяна, – він легко знаходив спільну мову з кожним: “Все життя він був дуже скромний, доброзичливий, відкритий, відвертий, комунікабельний. До нього чомусь всі тягнулися, як до сонечка”.

“Був найкращим бомбардиром”

Паралельно з грою в баскетбол хлопець навчався у коледжі звʼязку на третьому курсі. Від початку повномасштабної війни Вова виїхав за кордон. Грав в австрійській команді в категорії до 19 років. Згодом переїхав до Німеччини, де приєднався до команди ART Giants. Його тренер Марчін Гансен одразу помітив лідерські якості Вови: “Вова був гравцем, який витягував команду. Він завжди показував свій розум на майданчику, свої можливості навчатися. Він був найкращим бомбардиром і гравцем, який докладав найбільше зусиль на полі”.

За словами тренера, Вова мріяв стати професійним спортсменом. Навіть тренувався зі старшою баскетбольною командою, щоб здобути необхідні навички.

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Фатальна ніч

19 лютого 2024 року Володимир Єрмаков мав їхати до Іспанії, готуватися до чемпіонату світу з баскетболу у складі юніорської команди. Однак статися цьому не судилося.

Ввечері 10 лютого, напередодні чергового турніру, Володимир Єрмаков разом зі своїм другом дитинства – теж гравцем команди ART Giants – 18-річним Артемом Козанченком поїхали до торговельного центру. Німецьке видання Bild пише, що близько 20:00, коли хлопці на головному залізничному вокзалі хотіли сісти на потяг, щоб поїхати додому, на них напали.

Тренер розповів: “Здається, це була девʼята вечора. Зателефонувала мама Артема і сказала, що на хлопців напали. Вони дали мені адресу лікарні. Я поїхав пізно ввечері. Мені також телефонували з поліції, тому я спочатку поїхав туди, а потім до лікарні”.

Що відомо про нападників

У виданні також пишуть про головного підозрюваного злочинця. Ним є 15-річний німецько-турецький студент з Гельзенкірхена. Bild зазначає, що він завдав українським спортсменам загалом 9 ударів ножем у грудну клітку та живіт. Вова загинув під час екстреної операції в клініці. Артема вдалося врятувати. За даними поліції, ще двоє молодих людей, сирієць (14 років) і німецька ліванка (13 років), отримали серйозні поранення внаслідок сварки.

Батьки Володимира Єрмакова розповідають, що за деталями вбивства не слідкують, адже сина вже не повернути. Однак чекають на дозвіл забрати Вову на батьківщину, щоб поховати там.

Нагадаємо, в МЗС України взяли на особливий контроль розслідування вбивства баскетболіста в Німеччині. Українські консули також контролюють лікування іншого постраждалого українця в лікарні Ессена. Його стан стабільний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Батьки вбитого в Німеччині баскетболіста просять забрати його тіло додому для поховання

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