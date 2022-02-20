Неділя - час відпочинку: на Донбасі очікують серйозного збільшення вбивчого металу з окупованої території 

Станом на 17 годину штаб ООС нарахував 53 обстріли.

Цього тижня цивільних жителів ОРДЛО почали масово вивозити в Росію: погрожуючи, нібито, можливим наступом Збройних сил України. Водночас уже почалися провокації. Російські найманці - вдарили з гармат просто по садочку в Станиці Луганській, у якому були діти.

Про те, яка ситуація там зараз - йдеться 20 лютого в сюжеті ТСН.Тиждень.

Так, трохи менше сьогодні обстрілів на Донбасі, ніж вчора. Станом на 17 годину штаб ООС нарахував 53 обстріли, 50 з них - це заборонена Мінськими домовленостями зброя. Сьогодні на передовій один поранений. Відомо, що зазнав його хлопець поблизу Станиці Луганської. Нині він у шпиталі, стан його середньої тяжкості.

На Світлодарській дузі напередодні був загиблий і двоє поранених. Саме на тих позиціях чи не постійно йдуть обстріли вже не одну добу. Тим часом бійці у відповідь там стріляють нечасто. Адже ворог ховається за житловими будинками місцевих на окупованих територіях.

Новини з фронту: чи змінилася кількість обстрілів та куди цілили окупанти

В штабі ООС кажуть, із четверга окупанти поцілили в 73 цивільні об'єкти. Це дві школи, дитячий садок, інтернат, і кілька десятків будинків цивільних. Надвечір сьогодні стало відомо, що вгатили вони по позиціях біля міста Щастя на Луганщині. Після обстрілу з'явилося відео, як горить машина українських представників Спільного наглядового центру. Два дні напередодні - тобто п'ятницю і суботу - окупанти обстрілювали в Щасті КПВВ. І от сьогодні, щоби не наражати на небезпеку цивільних, адже на території пропускного пункту працюють банк, медпункт, пошта, КПВВ вирішили закрити.

Тим часом сьогоднішній вал з куль і снарядів наші бійці називають найменшими обстрілами за три останніх дні. І доволі часто можна почути від них, що в російських найманців неділя - час відпочинку, а вже від завтра слід очікують серйозного збільшення вбивчого металу з окупованої території.

Нагадаємо:

Очільник Міноборони Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії може бути "завтра-післязавтра". Ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, наразі не сформовано.

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