Недитячі суми: малеча на Волині співами заробила для ЗСУ мільйон гривень

Діти пригадують, як тішилися, коли зібрали першу тисячу, а тепер - вже і перший мільйон.

Мільйон гривень зібрали для ЗСУ діти на Волині. Після повномасштабного вторгнення школярі щотижня влаштовували вуличні виступи, аби допомогти армії. За зібрані гроші вже купили автівки, дрони та тепловізори, йдеться в ТСН.

Дівчата та хлопці співають біля пам’ятника Хмельницькому. Навіть наймолодша - шестирічна Мар’яна знає заради чого. “Бо я хочу, щоб швидше закінчилася війна”, - каже дитина.

У співочому батальйоні «Бандерівці» зараз п’ятнадцятеро дітей. Вуличні виступи влаштовують щотижня і в репертуарі у них десятки пісень. Поки співають, перехожі у їхню скриньку кидають гроші. Багато, хто приходить сюди саме заради юних волонтерів.

Втримати їх вдома не можна, кажуть батьки. Спозаранку ті, навіть у негоду, спішать на репетиції, бо, пояснюють, їхня допомога потрібна воїнам. “Співають і в дощ, і в холод, і в мороз. вони розуміють відповідальність”, - кажуть рідні малечі.

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За час великої війни дітям вдалося допомогти військовим із різних підрозділів. Навипередки розповідають, що вже передали на передову. “Мавіка три, машина, тепловізори, дрони-камікадзе”, - розповідають діти.

Як подяку воїни з фронту скидають дітям відео з подарунками. “За прекрасну антидронову рушницю, яка допомагає в боротьбі з російською навалою, дякуємо дітки”, - записують військові подяку.

А бійці 14 бригади навіть приїхали до співаків-волонтерів, аби передати їм прапор. “Був з нами на позиціях в с. Граниківка, де дуже тяжкі бої, він підписаний бійцям нашого підрозділу. Це для вас”, - передають подарунок дітям тепер бійці.

Діти пригадують, як тішилися, коли зібрали першу тисячу, а тепер - вже і перший мільйон. На ньому, сміються, не зупиняться. “Набагато більше. Україну ще відбудовувати нам”, - каже малеча.

За гроші з попередніх виступів уже замовили дрони. Тепер співають на шоломи управління для дронів-камікадзе, а після перемоги юні волонтери мріють вирушити у тур Україною і завітати у кожне звільнене місто.

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