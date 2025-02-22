Недобросовісні командири мають отримати бан на посади – уповноважена президента

Військові керівники, які нехтують своїми обов’язками, повинні не тільки втрачати посади, а й отримувати заборону на їхнє обіймання в майбутньому.

Про це розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю ТСН.

"У суспільстві дискусія про бойовий імунітет. І, можливо, тут є якийсь сенс в цьому. Тому що жоден командир в такій війні не застрахований від того, що противник виявиться в якійсь момент сильним, або від того, що він не все врахував, бо все врахувати неможливо. Чи у нього були неповні дані, чи ще якась ситуація і помилка на полі бою, яка не тому, що він якусь недбалість проявив, а просто він не мав повноцінно всіх інструментів для того, щоб виграти цей бій, скажімо так. Це одне", — зазначила уповноважена президента.

Вона зазначила, що командири не можуть бути застраховані від помилок, адже війна непередбачувана, і не завжди є повна інформація для ухвалення рішень. Проте, за її словами, це не можна порівнювати з випадками, коли керівники військових підрозділів ігнорують свої обов’язки, допускають недбалість чи навіть зловживають алкоголем. Такі командири, на її думку, повинні не тільки втрачати посади, а й бути розжалуваними у званні.

"Але є зовсім інші випадки, коли командир командувач просто пиячить, вибачте, забуває невиконання своїх безпосередніх обов'язків, коли не виконуються статути. І це зовсім інша історія. І такі командири не просто повинні бути зняті з посади, вони повинні отримати бан на зайняття відповідних посад, а ще краще мають бути розжалувані в званні", — зазначила Решетилова.

Вона зазначила, що в минулому траплялися випадки, коли командири бездумно розпоряджалися людським ресурсом. Однак зараз, за її словами, ситуація змінюється.

"Ми бачили тривалий час в 22-23 році, коли для задоволення своїх амбіцій командири кидали на штурми, на серйозні бої величезну кількість. Це те, про що я вже згадувала. Вони мали розкіш величезного людського ресурсу. Найкраще, що було в країні, було у розпорядженні тих командувачів Збройних сил, інших військових формувань, яким вони дуже бездарно, якщо чесно, в багатьох випадках розпорядилися. І дуже багато людей, на жаль, постраждали через ці амбіції. І я погоджуюсь, що така проблема може бути. Але мені здається, що сьогодні ті, хто так робив, уже отримали по руках. Великою мірою хтось був знятий з посади, хтось з кимось проведена виховна робота, хтось інший, хтось має кримінальне переслідування. І мені здається, що зараз і пройшла певна ротація", — додала уповноважена.

За її словами, на керівні посади приходять молодші командири, а головним пріоритетом залишається збереження життів українських воїнів.

"Більше прийшло молодих командувачів. І зараз трохи все-таки змінюється ставлення. Плюс є наша позиція про те, що це неприйнятно. Нам не потрібні показові перемоги для пропаганди. Нам потрібно відстояти свою країну і зберегти якомога більше людей. Тому, якщо таке стає відомо, я думаю, що це стає предметом дуже серйозних розборок і на Ставці, і в Генеральному штабі, і в Офісі президента. Не раджу командирам таке робити", — додала Решетилова.

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