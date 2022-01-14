Дивні заборони: у київській школі батькам не дозволяють відчиняти дітям вхідні двері (відео)

Адміністрація школи це заперечує.

В одній із київських шкіл батькам не те що всередину заходити не дозволяють, а навіть відчиняти дітям вхідні двері. Про це повідомила киянка Юлія у спільноті "Батьки SOS". У згаданій школі навчається її дитина.

За словами Юлії, на її очах директорка нагримала на вахтерку: чому це батьки чіпають ручку вхідних дверей школи. Цей допис уже набрав сотні невдоволених реакцій.

"Сніданок з 1+1" розбирався, чи справді адміністрація київської школи забороняє батькам допомагати дітям відчиняти двері та чи мають право батьки за сьогоднішніх карантинних умов потрапити до навчального закладу.

Допис про заборону батькам самостійно відчиняти двері школи своїм дітям підірвав мережу.

Батьки, з якими журналістка "Сніданку" поспілкувалася біля школи кажуть, що така дивна заборона, і справді, існує.

У школі, мовляв, пояснюють, що "коронавірус, тому не можна зайти подивитись".

Бабуся одного з учнів додає, що було таке, що навіть забороняють відкрити двері дитині, навіть до навіть до ручки забороняли доторкатися.

А ось мама першокласника Влада та третьокласниці Єви - з подібним у цій школі не стикалася: "Ми притримуємо двері, буває навіть батько заходить, відкриває, проводить і виходить".

Заступниця директора Світлана Нечай каже, що у їхній школі батькам усередину школи заходити не дозволяють.

"Наголошую. Якщо є потреба і бажання зайти – немає ніякої в цьому проблеми. Заборона відчиняти двері – ні", - каже Нечай.

Світлана Степанівна каже, що допис у спільноті "Батьки SOS" бачила. Однак переконує, ледь не все це - вигадка.

Та якою б не була правда в цій історії, якщо авторка допису в групі дійсно стала свідком заборони відчиняти двері, юрист спільноти "Батьки SOS" Роман Бондаренко радить написати скаргу директору.

"Тому що навіть в умовах карантину батьки можуть заходити до школи у масках, після перевірки температури і за попередньою домовленістю. Батьки мають право відкривати двері, тому що це вже доходить до абсурду чи безглуздя. Якщо ж сам директор дав таке завдання вахтерам і вчителям, писати скаргу треба в управління освіти, якому підпорядковується цей заклад. Воно виносить догани і звільняє. Якщо він (директор – ред.) не виконує свої посадові обов'язки. Директор – це не автономна особа", - пояснює Бондаренко.

Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Юрист наголошує, на сьогодні по всій країні батьки можуть і мають заходити до школи. Вони теж є учасниками освітнього процесу. Головні вимоги: маска, температурний скринінг і завчасне попередження адміністрації.

Чи можуть батьки відвідувати заклади освіти під час карантину

Читайте також: