Недовго пісня грала: СБУ взялась за відомого продюсера, який втік до Путіна

Працював в Україні, але втік на Росію, отримав червоний паспорт і лупив пропаганду на підтримку окупантів. Під такий опис потрапляє багато зрадників, втім кожного з них обов'язково знайдуть – питання часу. Взялась СБУ за ще одного – відомого українського продюсера Юрія Бардаша, який постійно бажає Україні поразки.

За якими статтями, що чекає на зрадника та як йому вдалося виїхати з країни під час війни, йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Скандальний продюсер дискредитує Україну

Ще перебуваючи в Україні, Юрій Бардаш неодноразово потрапляв у скандали через свою, так би мовити, “неоднозначну” позицію, й підігравав окупантам в наративі про мову, заявляв, що його, мовляв, притісняють за те, що він говорив російською. Та швидше, такими заявами він прокладав собі дорогу запорєбрік, адже ще на початку повномасштабної війни зібрав манатки й втік на територію РФ. А згодом і у своєму телеграмі похвалився, що отримав червоний паспорт. Як доказ скандальний продюсер показав свій новий “документ”.

Зробив Бардаш це в цинічний спосіб. Зокрема, він тримав свій російський паспорт поруч із триколором та на тлі портрета кривавого кремлівського диктатора путіна. Вже на ерефії Бардаш почав активно й відкрито підігравати російській пропаганді про "братські народи" та "війну, яку розв'язала Америка".

Окрім того, зрадник заявляв, що йому не шкода українців, які страждають від дії російських окупантів, а також переконував, що "Україна має капітулювати". Ще один із найулюбленіших напрямків Бардаша для пропаганди – мобілізація в Україні. Цим забита половина його телеграм-каналу. Варто й підмітити, що у своїх постах нашу державу він називає рускай Украінай.

"Ненависть никогда не была качественным топливом. Может быть в моменте, но в долгую это пагубная эмоция. Сожрет всех вокруг и своих, и чужих, и себя. Помню, как укр СМИ радовались, что народ в ненависти плещется, мол, это поможет в противостоянии. А по сути едят друг друга с нарастающей неистовостью. Все это повод для конкретных действий партизан. Работайте, братья, ваше время геройствовать. Русская Украина будет освобождена."

Працював в Україні, але втік на Росію, отримав червоний паспорт і лупив пропаганду на підтримку окупантів

Просуває наративи Путіна

Й неозброєним оком помітно, як Бардаш просуває наратив путіна про нібито нелегітимність Зеленського, а державу, в якій народився, вперто пише з маленької літери і обов'язково з приставкою “на”. Цікаво виходить, горе-продюсер втік із України, але продовжує розповідати, кому і як жити.

"Вступил в/на Украине закон о мобилизации. Еще один способ для ТЦК озолотиться, народ-то воевать не пойдет. Лишиться имущества или лишиться жизни на несколько лет свободы, или верная смерть на поле боя. Выбор очевиден, и это никак не умирать по прихоти клоуна и его цирка. Поэтому штрафы, изъятие имущества, посадки ради опять-таки изъятия имущества и пошло-поехало. С этим законом Киев легализовал мародерство и так нищих и покалеченных войной жителей тридцатилетнего тв-шоу. Перед тем, как бежать из Украины, Зеленский и его кураторы стремятся урвать как можно больше крови и золота. Украинцев можно только пожалеть, и пожелать всячески избегать подчинения госструктурам: вы не нарушаете закон, страну захватили бандиты. Избегайте встречи с этими оборотнями всеми возможными способами."

Бардаш отримав підозри від СБУ

Але язика доведеться прикусити та й навіть якщо він цього не зробить, йому вже й так є за що відповідати. 22 травня проросійському продюсеру СБУ оголосила підозру.

"СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну рф проти України. На початку повномасштабного вторгнення він втік до росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube."

Ба більше, оголосили підозру Бардашу одразу за кількома статтями, в СБУ обіцяють притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, скандальному Бардашу інкримінують чотири статті, зокрема, пропаганда війни, виправдовування вторгнення РФ на територію України, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та зміни меж території, що були встановлені Конституцією.

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