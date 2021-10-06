Неефективність або дезінформація: українці стали гірше ставитися до судової системи

Показник довіри серед тих, хто мав справу із судами, коливається на рівні 50%.

Ставлення українців до судової системи погіршується через сплановані інформаційні атаки, які тривають останні кілька років, вважають у Вищій раді правосуддя.

Про це йдеться 6 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Водночас, у Вищій раді правосуддя не заперечують — недоліки у їхній роботі є. Зокрема, через перевантаженість, повільний перебіг реформ, законодавчі колізії та недофінансування судова система буває неефективною. Але змінити це, визнають, може лише держава.

Тому сподіваються, що вона зверне увагу на проблеми судової гілки влади. Експерти ж фіксують наслідки упередженості: так, показник довіри серед тих, хто мав справу із судами, коливається на рівні 50%. Тоді як серед тих, хто ніколи не стикався із ними — лише 20 відсотків

"Щоби змінити цей тренд щодо Вищої ради правосуддя, і інших гілок влади, нам треба змінити інформаційну політику. У нас не повинно бути клоунади під судом. У нас не повинно бути закликів зробити те, чи інше рішення. Певні речі повинні бути взагалі юридично карані. І невідворотність юридичної відповідальності має бути", — зазначає Олег Маліневський, віцепрезидент асоціації адвокатів України.

Новини України: ставлення українців до судової системи погіршується через сплановані інформаційні атаки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання