Негода атакує: неподалік Маріуполя прорвало дамбу, а пляжі у Бердянську затопило каламутною водою

В Україні продовжує вирувати негода.
В різних регіонах України не вщухає негода. Неподалік Маріуполя через опади прорвало дамбу. Затопило також будинки в селі Кременівка: там вода попсувала городину.
Про це повідомляється у випуску "Сніданку з 1+1" 18 червня.
У Запорізькій області - також дощі. Пляжі у Бердянську затопило каламутною водою і тепер води на пляжі по коліна. Степанівку накрило величезними хвилями - вода в перемішку з піском.
У Одесі напередодні оголосили про штормове попередження, а деякі вулиці міста через значні опади також затопило.
Нагадаємо, в районі міста Чорноморськ Одеської області в морі пронісся смерч.