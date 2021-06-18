Негода атакує: неподалік Маріуполя прорвало дамбу, а пляжі у Бердянську затопило каламутною водою

В Україні продовжує вирувати негода.

В різних регіонах України не вщухає негода. Неподалік Маріуполя через опади прорвало дамбу. Затопило також будинки в селі Кременівка: там вода попсувала городину.

Про це повідомляється у випуску "Сніданку з 1+1" 18 червня.

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У Запорізькій області - також дощі. Пляжі у Бердянську затопило каламутною водою і тепер води на пляжі по коліна. Степанівку накрило величезними хвилями - вода в перемішку з піском.

У Одесі напередодні оголосили про штормове попередження, а деякі вулиці міста через значні опади також затопило.

Нагадаємо, в районі міста Чорноморськ Одеської області в морі пронісся смерч.

Погода в Україні: дощі з грозами і навіть сніг – у Дніпрі лютує негода

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