Негода коїть лихо в Україні і світі: українці сидять без світла, а американці розкопують триметрові кучугури

Негода коїть лихо в Україні і світі: українці сидять без світла, а американці розкопують триметрові кучугури

Тим часом Північ Європи тероризує потужний шторм Малік.

Кучугури снігу, несамовитий вітер та загиблі люди. Одразу кілька країн у світі потерпають від зимової негоди.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

У Сполучених Штатах завірюха пронеслася східними регіонами. Снігу намело стільки, що подекуди кучугури сягають трьох метрів заввишки. У містах перебої із транспортним сполученням та електро-постачанням. Близько шести тисяч рейсів на тлі хуртовини довелося скасувати.

Масштаби негоди можна було побачити навіть з космосу, цими кадрами поділилися американські метеорологи.

Тим часом Північ Європи тероризує потужний шторм Малік. Снігу він із собою не приніс, а от вітер із дощами устиг накоїти чималого лиха й навіть забрав життя щонайменше чотирьох людей. У Швеції нині десятки тисяч мешканців сидять без світла. У Великій Британії вітер повиривав із корінням десятки дерев. А в Німеччині через негоду на морі здійнявся шторм й почався приплив, через який затопило прибережні території.

Одразу кілька країн у світі потерпають від зимової негоди

Україна теж оговтується від наслідків негоди. Без електрики вихідними залишилися понад півсотні населених пунктів на Житомирщині, Хмельниччині й Закарпатті.

На Прикарпатті, у гірських районах, в полоні опинилися кілька автівок, зокрема, й поліцейська. Вибратися із заметів допомагали рятувальники.

Також надзвичайникам довелося витягати пасажирський автобус Київ-Познань на Рівненщині. А на Львівщині у Славському буксирувати автомобіль швидкої допомоги, який злетів із дороги через ожеледь.

А от у Буську негоди не витримала ялинка. Рвучкий вітер завалив прикрашене іграшками дерево. Тож, комунальники нарешті вирішили його розібрати й утилізувати.

Цей тиждень теж починається в Україні з сильного вітру й ожеледиці. Попереджають синоптики і про хуртовини. Найдужче местиме у Карпатах. Тож туристів закликають бути обачнішими.

На цьому тижні синоптики попереджають про сильний вітер і ожеледиці | Погода в Україні

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