Негода накоїла лиха на Волині: на слизькій дорозі навіть перекинулась снігоприбиральна машина

Негода накоїла лиха на Волині: на слизькій дорозі навіть перекинулась снігоприбиральна машина

Дороги, поки їх взялися посипати, перетворилися на суцільну ковзанку.

Потужний вітер і шалений снігопад - зима й далі випробовує українців. По всій країні дме поривчастий вітер 23 метри за секунду, майже скрізь рятувальники попереджають про ожеледицю.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Через майже нульову видимість на дорогах Рівненщини сталося кілька аварій. Там рятувальники чергують у посиленому режимі, а служба автодоріг від вечора випустила на шляхи усю наявну техніку.

Вночі хурделило і на Волині, а над ранок дороги стали слизькими, та такими, що перекинулася снігоприбиральна машина.

Зараз на вулиці вітряно, але вже не мете. Тоді як вчора звечора в області добряче хурделило. А через велике коливання температури - сніг підтанув, а потім замерз. І дороги, поки їх взялися посипати, перетворилися на суцільну ковзанку.

Сталося одразу кілька великих аварій. У Ковелі зіштовхнулися дві вантажівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. В іншому районі в аварію втрапив мікроавтобус: водій з'їхав у кювет. Звідти його витягали рятувальники.

Зараз на дорогах працює снігоприбиральна техніка. Однак і тут не обійшлося без пригод - замість того, аби почистити, вийшло навпаки. На трасі Ковель-Луцьк машина, яка посипала дорогу, перекинулася. Піщано-сольова суміш розсипалася дорогою, нині там ускладнений рух. Штормове попередження синоптики оголосили і на завтра. Тож водіїв закликають бути обережними на дорозі.

Негода на Волині: яка ситуація у регіоні | Погода в Україні

Читайте також:

У Львові стрімко росте кількість госпіталізованих дітей із коронавірусом: серед них немовлята

Росія завозить на Донбас танки, артилерію та міномети - розвідка

Режисера Лавренчука, затриманого і Італії за запитом Росії, відпустили під домашній арешт