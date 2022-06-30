Негода накоїла лиха в Україні: підтоплення, зламані дерева і відсутнє електропостачання

У північних та центральних областях в окремих районах пройшов град, а пориви вітру сягали 20 метрів за секунду.

Вітер ламав дерева, рвав лінії електропередач, вода перетворювала вулиці на басейни. Дісталося північним і центральним областям, йдеться в ТСН.

На Полтавщині через ураган без світла залишається понад 5 тисяч мешканців. Там вітром валило дерева і порвало лінії електропередач,

Пронісся буревій і столицею. Дощ був такої сили, що не справлялися зливові каналізації. Подекуди вулиці підтопило, а автівки плавали по дах у воді. Та за кілька годин води не стало, залишився самий бруд.

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У передмісті Києва - Ірпені вітер валив сосни. Деякі падали з корінням, утім більшість не витримували вітру через продірявлені російськими обстрілами стовбури. Місцеві мешканці виходять на прибирання свого міста від наслідків стихії, адже розуміють, що прибиральникам самостійно швидко не впоратись.

В Демидові, що на Київщині, блискавка влучила поблизу мосту і здетонувала вибухівку, яку заклали під переправу на випадок повторного наступу росіян. У момент вибуху там були люди. На жаль, не обійшлося без потерпілих.

Нині в цьому місці рух заборонений, спеціалісти встановлюють точні причини інциденту і наскільки швидко міст зможуть відновити.

На Київщині електрики також намагаються відновити електропостачання населеним пунктам, які від учора залишились без світла.

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