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Негода паралізувала Японію: скасовані рейси та транспортний колапс

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Негода паралізувала Японію: скасовані рейси та транспортний колапс

Associated Press

Через снігопад та сильний вітер зупинився транспорт.

Японію паралізувала потужна завірюха. Сніжить в азійському регіоні вже більше доби. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 лютого.

Випало близько пів метра опадів. Пориви вітру сягають понад 120 км за годину. Через снігопади довелося скасувати сотні авіа та залізничних рейсів. А на вулицях справжній транспортний колапс. 

Погана видимість вже призвела до кількох аварій, внаслідок яких загинула 1 людина. Влада рекомендує водіям без потреби не сідати за кермо.

Японію паралізувала завірюха, видимість там майже нульова | Новини світу

Японію паралізувала завірюха, видимість там майже нульова | Новини світу

Раніше стало відомо, що північ Європи накрила потужна буря.

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