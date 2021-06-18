Негода топить Україну: у Мережі показують наслідки підтоплень і стрімкі річки посеред вулиць

В Алупці селевий потік зійшов на проїжджу частину, а у Херсоні злива прорвала дах поліклініки.

Негода не вщухає і знову залило одразу кілька регіонів України.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У Криму після потужної зливи затопило вулиці Ялти, тротуарами лилися річки, які зносили автомобілі. Найгірша ситуація на схилах міста, там і досі складно пройти та проїхати. Мешканці кількох приватних будинків через підтоплення осель довелось евакуювати.

В Алупці селевий потік зійшов на проїжджу частину.

А в Херсоні злива прорвала дах поліклініки. Рясний дощ лив зі щілин у бетонних перекриттях. Скляні плафони на стелі наповнювались водою і падали. Медики як могли рятували обладнання. Воду збирали у відра і ємності, але з такими потоками дощу боротися було марно. Залило два поверхи, вони нині не працюють, світла теж немає.

Новини України: у Криму після потужної зливи затопило вулиці Ялти

У Дніпрі після вечірньої зливи вулиці миттєво перетворилися на річки. На деяких шляхах тонули машини. Сотня обійсть підтоплені у низинних районах. Рятувальники знову відкачують воду, загалом у області негода знеструмила 70 населених пунктів.

А синоптики кажуть, що литиме далі.

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