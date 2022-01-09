Негода в Україні: Харків і Дніпро скувала крига, а Києва засипатиме снігом до ранку

Негода ускладнила проїзд транспорту, зросла кількість ДТП.

Хурделиця з мокрим снігом та ожеледицею - в Україні різко погіршилася погода. Сильний сніг із налипаннями від самого ранку пішов практично в усіх областях, а подекуди його шар досягнув уже 15 сантиметрів. Через ожеледицю зросла й кількість аварій на дорогах.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН із різних областей.

На Харківщині через льодяний дощ скувало рух на обласних дорогах, траса перетворилась на ковзанку. Водії їхали зі швидкістю до тридцяти кілометрів на годину, бо інакше автівку просто заносило.

Як це і сталося на Київській трасі - автомобіль розвернулось на триста шістдесят градусів і занесло на зустрічну, водій дивом уцілів. А на трасі Харків-Чугуїв тричі викликали рятувальників на допомогу, аби витягнути машини з кювету. У той час патрульні за кілька годин зафіксували до десятка аварії, обійшлося без постраждалих.

Льодяний дощ завершився вже за кілька годин, втім, за прогнозами синоптиків, опади продовжаться вночі.

На центральній вулиці Житомира – Михайлівській, багатолюдно. Сніжити почало зранку, найпотужніший снігопад був в обідню пору. Загалом насипало місцями до 30 см снігу.

Через потужний снігопад є кілька ДТП. Так на трасі Київ-Ковель рейсовий автобус сполученням Київ Дубровиця, потрапив у замет і з’їхав у кювет. В автобусі на той момент було 17 пасажирів, ніхто не постраждав. І також масштабна аварія сталася під Житомиром, між селами Перлявка та Тетерівка. На дорозі зіштовхнулися одразу три автівки. Через цю ДТП на дорозі утворилася кількаметрова тянучка.

Дороги по області розчищає 90 одиниць спецтехніки. Комунальники кажуть, що заступили на цілодобове чергування. За півдоби лише у Житомирі на дороги висипали 200 тонн протиожеледних засобів.

Негода накрила Вінниччину, там рясний снігопад паралізував більшість трас регіону. На слизькій і засніженій дорозі машини вилітали за зустрічну та падали у кювет. Наймасштабніша аварія сталась поблизу містечка Тиврів. 31-річний водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічно, де лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Троє людей, які були у легковику, серед яких жінка, загинули на місці.

Крижаний дощ наробив лиха і на Дніпропетровщині. На трасі поблизу обласного центра маршрутка врізалася у вантажівку. Водій буса та троє пасажирів дістали травми. 71-річного чоловіка, жінок 65 та 55 років, та 34-річного кермувальника маршрутки доправили на обстеження до лікарні.

У самому Дніпрі численні ДТП. Дощ, що падав за мінусової температури, миттю перетворив дороги на ковзанки. Автівки буквально кружляли на шляхах. Розвертало й великі автобуси та трамваї. Подекуди рух транспорту був заблокований через слизькі шляхи.

По обіді температура підвищилася, дорожні служби посипають шляхи, тож ситуація покращилася. Втім водіїв все одно просять не виїжджати без нагальної потреби.

А у Києві сніг почався по обіді. І одразу, особливо на трасах, сталося кілька ДТП. Але місто не перетворилося на суцільні затори, як це буває за подібних негодах. За словами дорожників колапсу вдалося уникнути тому, що сьогодні ще вихідний день і у Києві значно менше машин як у будні дні.

За даними КМДА, від ранку дороги від снігу прибирало 140 снігоприбиральних машин. По всьому Києву працювало й 330 комунальників котрі вручну прибирали сніг.

Але насправді, хоча сьогодні в Києві транспортного колапсу вдалося уникнути, завтра потрібно бути вкрай обережними. За даними синоптиків у Києві сніжитиме всю ніч. Перестане тільки над ранок, але одразу похолодає. Під вечір буде до 4 градусів морозу й дороги покриються ожеледицею.

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