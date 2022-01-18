Негода в Україні: у Львові дерево придавило жінку, а на трасі Київ-Чоп транспортний колапс

Негода в Україні: у Львові дерево придавило жінку, а на трасі Київ-Чоп транспортний колапс

Прогнози синоптиків невтішні.

Україна перебуває у полоні негоди. Три з половиною сотні населених пунктів у 10 областях наразі без світла. Найбільше - майже сотня - на Київщині. У столиці і нині штормить сильний рвучкий вітер. Шквали синоптики прогнозують до кінця тижня на території всієї країни.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 січня.

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Напередодні на Львівщині буревій повалив дерево на 59-річну жінку.

Потерпілу забрала швидка - лікарі діагностували переломи ребер. У самому ж Львові вдруге за кілька днів вдарила блискавка з громом і сильно вхурделило. Дороги скувала ожеледиця, транспорт зупинився у заторах. Без світла через негоду залишилося понад сотня населених пунктів. Синоптики оголосили штормове попередження - прогнозують сильні хуртовини.

На Закарпатті через снігову бурю зупинили підйомники на гірськолижних курортах, зокрема, на Пилипці. Увечері негода призвела до транспортного колапсу мало не по всій області. Через погану видимість та ожеледицю водії ледь рухалися у кілометрових чергах.

На трасі Київ-Чоп біля Мукачева на кілька годин зупинилися сотні автомобілів. Рух заблокувала електроопора, що впала на дорогу. Таку ж погоду синоптики прогнозують у регіоні й на сьогодні.

Погода в Україні: синоптики прогнозують шквали сильного вітру до кінця тижня на всій території

Раніше стало відомо, що від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.

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