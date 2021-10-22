Негода в Україні: у Львові вітер завалив стіну будинку, а в Одесі дерево розбило голову чоловікові

Негода в Україні: у Львові вітер завалив стіну будинку, а в Одесі дерево розбило голову чоловікові

Уже сьогодні вітер почне втрачати свою силу.

Потрощені автіки, з десяток повалених дерев на дорогах і ускладнений через піщану бурю рух на трасі Львів-Шегині. Це наслідки негоди на Львівщині.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 жовтня.

У самому Львові - поривів вітру не витримала стіна житлової триповерхівки - потерпілих немає, але пошкоджені сусідні споруди.

Пройшовся буревій і Одесою. Там майже тридцять повалених дерев та з десяток побитих машин. Біля радіобазару стара тополя розчавила чотири легковика. На щастя, люди не постраждали.

А от на Французькому бульварі десятиметровий клен поранив чоловіка. Гілки розбили йому голову та понівечили чотири припаркованих легковиків. Найбільше постраждала машина, яку власниця лишила неподалік дерева зранку, коли ще не було вітру. За кілька годин її седан перетворився на кабріолет. Важкий стовбур зім'яв дах без шансів на ремонт. Синоптики заспокоюють: вже сьогодні вітер почне втрачати свою силу.

Доки в Одесі буревій валив дерева - решта країни насолоджувалася останніми осінніми теплими, хоча теж вітряними днями. Повітря удень подекуди прогрівалося до майже літніх +22. В Гідрометцентрі прогнозують - так само тепло й вітряно буде і сьогодні. Завтра - похолоднішає. А від понеділка - ще дужче.

Новини України: на трасі Львів-Шегин вітер утворив піщану бурю

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