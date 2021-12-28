Негода в Україні: у Вінницькій області хурделиця, а у Миколаївській крижаний дощ лишив людей без світла і тепла

Негода в Україні: у Вінницькій області хурделиця, а у Миколаївській крижаний дощ лишив людей без світла і тепла

Синоптики кажуть, до України прийшов циклон із сильними снігопадами.

Негода від ранку затримала низку поїздів по всій Україні. Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках, попереджають в «Укрзалізниці», затримуються потяги, які курсують з Києва у напрямку Заходу та Півдня.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На Кіровоградщині завірюха піднялася вночі не припиняється і досі. Рятувальникам із заметів довелось витягати 12 авто, які застрягли на трасах. Більшість - це вантажівки, які через слизькі дороги не могли здолати підйоми та спуски. Також у снігу застрягла швидка. Усі транспортні засоби відбуксирували у безпечні місця.

Одещину спочатку накрив рясний сніг, потім штормовий вітер, а на ранок - крижаний дощ. Рух на дорогах уповільнився, а тротуари перетворилися на ковзанки. Зранку в Одесі почав падати крижаний дощ. Через обледеніння контактної мережі зупинилися трамваї - рух трьох маршрутів був паралізований. Містянам на роботу довелось йти пішки, або винаймати таксі, ціна якого через негоду зросла утричі.

У Миколаївській області багато лиха наробив крижаний дощ. Він почав падати напередодні увечері, не зупинявся і вночі, і зранку всі дороги, тротуари обледеніли. Температура залишається на відмітці нуль. Не лиш дороги, а і дерева скрізь вкриті льодом. Під вагою криги обриваються електродроти. Через це в області знеструмлено 42 населені пункти. А частина Миколаєва ще є залишилися не лише без світла, але і без тепла. Бо за відсутності електрики зупинилися 7 котельних. Дроти там просто розірвала крига. Станом на зараз значна частина міста без тепла. Подекуди через обледеніння пошкоджено і тролейбусні лінії. Дістатися на роботу для багатьох містян - стало справжнім квестом.

Через негоду зранку неможливо було зателефонувати до надзвичайної служби, були перебої на лінії екстренного виклику 101. На цю хвилину, за інформацією рятувальників, зв'язок вже відновили.

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Міський голова на своїй сторінці у Фейсбук вже звернувся до містян, аби за можливості залишалися сьогодні вдома. Хоча комунальники зранку виїхали на посипання доріг та тротуарів – всюди не встигають і проїхати містом нині дуже важко і небезпечно. Через негоду побільшало аварій. Водночас таксисти підняли цінники удвічі.

А Вінниччина через рясні снігопади потонула у заторах. Об'їзна дорога поблизу Вінниці фактично паралізована. Через снігопад утворились величезні затори, які розтягнулися на кілька кілометрів. Окрім фур буксують і легкові машини. Водії обурені, нарікають на не чищені дороги. Хоча і дорожники, і мерія звітують, що комунальники працювали усю ніч.

«Ніде нічого не чищено, просто біда, дуже слизько. Ззаду машина їде на шипах і машину тягає дорогою», - розповідають водії.

Замело сьогодні і сусідню Хмельниччину, там на трасах обмежили рух вантажівок. Рятувальники вночі кілька разів їздили витягувати машини із заметів. У поліції закликають водіїв бути обережними а ще краще взагалі цими днями не виїздити.

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Синоптики кажуть, насувається циклон із сильними снігопадами. Найбільше хуртовина дістанеться центральним регіонам, в інших - заметіль пройде місцями. А от на півдні буде мокрий сніг та дощ. Столицю також циклон має оминути. Найближчого тижня, прогнозують синоптики, на українців чекають температурні "гойдалки".

Зараз сильні морози, уночі місцями до 16 із мінусом. А от на Новий рік матимемо відлигу, після якого стовпчики термометрів знову поповзуть донизу.

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