Негода в Європі: аномальні хурделиці заблокували траси Іспанії, а деякі регіони Франції потерпають ще від повені

І лише в північній Італії та німецький Баварії сніг приніс радість через відкриття зимових курортів.

Шторм Арвен, від якого на вихідних загинуло троє людей у Великій Британії, а 150 тисяч осель залишилися без струму, суне далі і несе повені Франції та сніг в Іспанію - там половину областей країни перевели у жовтий та червоний режим, адже до такої хуртовини інфраструктура країни геть не готова.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вітер, що виривав з коренем дерева у Великій Британії і перевертав вантажівки - тепер засипає Іспанію снігом. Для південної країни це справжня катастрофа, що зупиняє життя. Повністю завалило снігом півтори сотні доріг. Влада кинула на боротьбу усю наявну техніку - 850 машин. Але водії вантажівок все одно застрягли на багато годин і сподіваються, не днів.

«Я тут вже 15 годин і гадки не маю, скільки доведеться ще чекати. Можемо весь день простояти. Техніка, що очищає сніг, не може бути одночасно усюди, от і заносить», - розповідає один із водіїв-далекобійників Агостіно Кардосо

Тринадцять областей Франції теж відчули на собі силу циклону. У одних теж вхурделило. Інших - затопило. В потенційно небезпечних місцях позакривали дороги, евакуювали понад 600 автівок, в горах попереджають про небезпеку сходження лавин.

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І лише в північній Італії та німецький Баварії сніг приніс радість. Тут нарешті, вперше з початку пандемії, відкрилися гірсько-лижні курорти. Щоправда пускають туди лише з сертифікатами про щеплення.

«У мене просто мурахи шкірою! Востаннє ми були тут 8 березня 2020 року і поспішали до Риму, бо все зачинялося на карантин. Ми дивилися одне на одного і питали, коли ми зможемо повернутися? Майже два роки минуло, тому ми зараз щасливі», - каже відпочивальниця Моніка.

Насолоджуватися відкритими курортами їм не заважають навіть маски, які попри щеплення, в Німеччині потрібно носити в усіх громадських місцях.

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