"Нехай вбивають, я вже нічого не боюся": як мешканці Вовчанська виживають під постійними ударами РФ

Прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині щодня потерпає від ударів з артилерії та мінометів.

Прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині щодня потерпає від ударів Росії з артилерії та мінометів. Окупанти б’ють по житлових будинках та по цивільних об’єктах. Понад чотири тисячі людей уже майже рік живуть у постійній небезпеці. Доглядають худобу, садять городи і навідріз відмовляються кидати домівки.

Про наслідки ворожих атак та життя місцевих у Вовчанську розповіла кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова.

Від Вовчанська до межі з Росією – менше чотирьох кілометрів. Тут не було жодного дня без обстрілів. Третина житлових будинків перетворилась на руїни. Людей на вулицях майже немає. Місцеві ховаються по домівках, бо прилетіти може будь-якої миті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Хай убивають! Уже я нічого не боюсь!": жителі Вовчанська – про ВИЖИВАННЯ під вогнем"

Пані Валентина Каплій згадує останню атаку на її вулицю. Тоді вона отримала поранення та втратила онука.

"Воно, знаєте ото як порох, і оце мені попало на бік якраз", - розповіла про поранення жінка.

Під час кожного обстрілу хата пані Валентини здригається від вибухової хвилі. У жінки напоготові – відра з глиною, аби швидко залатати тріщини.

"Сиплеться все. Побили. Тут отак отак тряслось отак. А я сиджу в куточку і думаю Боже", - пригадує жінка обстріли.

І так щодня. Втім виїжджати пані Валентина навідріз відмовляється.

"Не хочу вже. 81 рік. Хай вбивають. Я вже не хочу. Уже я нічого не боюсь", - говорить жінка.

Найгучніше на цій вулиці Вовчанська було, коли росіяни скинули п’ятисоткілограмову авіабомбу на місцевий ринок.

"Сюди впала бомба ФАБ-500, яка зруйнувала ринок повністю. Ви бачите самі усе було знищено", - розповів Олексій Харківській, керівник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська.

Ринок, на який окупанти скинули бомбу, вигорів ущент. Втім люди знайшли собі нове місце торгівлі. До прикладу, пані Ірина всю городину продає по одній ціні.

"5 гривень. Отака ціна, нікому купувать. Людей немає виїхали усі", - розповідає жінка.

Жінки цьогоріч вирощували овочі в надважких умовах. Хоча віддавати за копійки шкода, торгують, аби хоч щось заробити.

"Я працювала на агрегатному заводі секретарем у директора. А тепер все. Нас розпустили. Нема нічого. У мене теплиці дві було. От розбило одну теплицю. Ну шо? Накрили плівкою і знову вирощуємо", - розповіла жінка.

Попри постійну небезпеку у Вовчанську прибирають вулиці, працюють магазини. Найбезлюдніші місця тут коло багатоповерхівок. Мешканці звідси повиїжджали, бо газопостачання у Вовчанську немає вже 10 місяців.

"Газова мережа надходила сюди від сусідньої держави, від країни-агресорки. Після деокупації у вересні місяці, у жовтні Росія відключила газопостачання. Ми потребуємо як завжди в буржуйках, в обігрівачах, в електроплитках. Тому ми зараз уже готуємось до зими", - розповів Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Олексій Харківській зазначив, що Вовчанськ перебував в окупації пів року. Росіяни перебували туту, вони знають, що це просто жилі будинки і що тут немає нікого окрім місцевого населення, просто свідомо обстрілюють місто.

"Вечорами літають і дрони їхні розвідники. Розвідують щось дивляться", - говорить чоловік.

З деяких населених пунктів Вовчанської громади напередодні оголосили примусову евакуацію дітей. Майже дві сотні дітлахів вже вдалось вивезти до безпечних місць. Нині у Вовчанську під обстрілами лишаються жити ще чотири тисячі людей.

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