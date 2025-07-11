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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
561
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Негода у Львові: що там відбувається зараз (фото, відео)

У Львові та селах поруч вода уже зійшла.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
Львівщина

Львівщина / © ТСН

На Львівщині стрімко спадає вода, люди ліквідовують наслідки вчорашнього потопу. Попливло у Львові та ще 11 громадах. Через безперервну зливу річки вийшли з берегів, вода подекуди сягала дахів машин і аж до трьох метрів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки Марічки Кужик.

У селі Зубра, де ще вчора посеред дороги через затоплення утворилось озеро, сьогодні вже сухо. Нині люди відмивають підвали, лагодять машини, виносять з хати намоклі речі. Ще де-не-де вода не повністю зійшла, кажуть рятувальники, потрібен час. Збитки великі — хтось впорається самотужки, дехто ж очікує на відшкодування. А водії уже звертаються на СТО, щоб полагодити машини. Проте автомеханіки кажуть, черг поки немає.

У Львові ж опадів найближчим часом не прогнозують.

Усе сталося напередодні — у місті та області лило і вдень, і вночі. Річки Зубра та Щирка, які протікають майже під самим Львовом, вийшли з берегів. Із затоплених будинків рятувальники евакуювали вісьмох людей.

Домашніх кіз виносили на балкони другого поверху. Нині ж сухо — дороги уже проїзні.

Нині негода вирує і на Чернігівщині. Там розкривало дахи, падали дерева, град бив городину У Прилуцькому районі буря пошкодила покрівлі понад 30 будинків, а ще господарчі споруди.

Потужний вітер влаштував деревопад і на Черкащині.

А от на Хмельниччині надзвичайники врятували 4 людини на сап-дошках — їх потужним вітром віднесло на інший берег Дністра.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 19:00 новини 11 липня. Дрони взяли росіян в п0лон! Львівщину ЗАТОПИЛО через ЗЛИВИ

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Дата публікації
Кількість переглядів
561
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