“Нехай діти не дістануться нікому”: шокувальні подробиці потрійного вбивства на Львівщині

Попереднім мотивом вбивства правоохоронці називають ймовірні ревнощі

Стали відомі нові подробиці трагічної стрілянини у Львівській області, під час якої загинули троє людей — двоє дітей-підлітків та їхній батько. Нагадаємо, за офіційною версією правоохоронців, чоловік вбив сина і доньку пострілами з мисливської рушниці, а потім, за даними поліцейських, покінчив життя самогубством.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк, загиблі підлітки — це рідні діти цього чоловіка. За її словами, мотиви вбивства з’ясовує слідство, вивчається зміст вилучених мобільних телефонів, листування.

Своєю чергою, як розповіли в коментарі для ТСН.ua поінформовані джерела у правоохоронних органах, потрійне вбивство сталося у родині, яку в селі багато людей вважали благополучною, в якій діти гарно навчались у школі та мали непогану поведінку.

Під час трагедії в будинку була бабуся дітей, яка почула постріли.

«За нашою попередньою інформацією, мотивом вбивства могли стати ревнощі. Чи мали вони підґрунтя — це з’ясується. Але станом на зараз відомо про наступне: чоловік, який підозрюється у вбивстві своїх дітей, а після пострілів — у нанесенні собі смертельного поранення, конфліктував зі своєю дружиною, яка перебувала у Польщі. Наявність конфлікту буде підтверджена або спростована під час слідства, але попередньо про це маємо інформацію. Чоловік вважав, що у жінки є інший за кордоном. Крім того, жінка, мати цих дітей, начебто мала намір забрати дітей за кордон. Все це, повторюсь, за попередньою інформацією, могло стати мотивом вбивства. Вкрай шокувальним мотивом. Можливо, вважав, що нехай його діти не дістануться нікому», — повідомили нам джерела у правоохоронних органах.

Своєю чергою, староста села під назвою Станіславчик, Володимир Ясінський, в коментарі для ТСН.ua повідомив, що мати дітей вже приїхала в Україну та займається організацією похорону.

«До мене, як до старости, не надходило жодних звернень ні від цієї родини, ні від їхніх сусідів щодо них. Ні усних, ні письмових. Родина була благополучною, цей чоловік працював на меблевому виробництві. Діти були доглянуті, користувались авторитетом серед учнів. Хлопчику було 13 років, дівчинці — 15». — розповів нам староста села.

Місцева влада каже, що мешканці села висунули декілька версій трагедії, але офіційно орган самоврядування це не коментує.

У соцмережах одна з родичок цієї родини написала, що дітей звали Степан та Діана.

«Ви росли на моїх очах, завжди непосюдючі, енергійні та веселі. Мамина поміч і опора, чудові вірні друзі та світлі люди. Завжди були бажаними і частими гостями в моєму домі. Стьопа кожного разу мене засівав, навіть по телефону, коли я в іншій країні. Невимовний сум і біль через вашу втрату. Легких хмаринок. Вічна пам’ять», — написала у соцмережі родичка цієї родини.

Під цим дописом у соцмережі мати дітей написала так: «Мої маленькі пташенятка».

Своєю чергою, як виявилось, за день до розстрілу дітей їхній батько опублікував двозначний коментар на сторінці своєї дружини. Під фото, на якому зображено, як жіноча та чоловіча руки тримають по баночці популярного у Польщі молочного коктейлю, батько дітей написав: «Підготовка до бурхливої ночі, бо на тверезо ніяк». Крім того, саме це фото було опубліковано жінкою п’ять місяців тому, а прокоментовано її чоловіком тільки напередодні розстрілу.

Офіційно львівські правоохоронці не спростовують, але і не підтверджують, що причиною трагедії стали ревнощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що поліція допитує дружину загиблого, яка повернулася до України.