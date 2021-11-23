Нелегалів на кордоні з Польщею засипало снігом: люди мерзнуть і розповідають про знущання білорусів

Перетнути кордон змерзлі, знедолені люди намагаються навіть за такої погоди.

Законодавці Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликають ЄС негайно без зволікань ввести нові санкції проти режиму Лукашенка за перетворення тисяч знедолених людей на зброю проти Євросоюзу. Тим часом на кордоні з Польщею засніжило. Багато хто з тих, хто повірив у простий шлях до Європи через Білорусь, бачать сніг уперше.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На снігу в лісі вони опинилися в найтеплішому одязі, який могли собі уявити. Їм пощастило: першими на цю групу мігрантів натрапили польські правоохоронці. Прикордонники перевіряють документи і тепер навряд чи виженуть назад до Білорусі. Згадуючи про дні, проведені по той бік кордону - здригаються.

«Тут так холодно. Так холодно. Я не знаю, що можу сказати зараз, аби допомогти тим, хто лишився дома, але думає про втечу. Це дуже нелегко. Якби ми знали, ми б ніколи не поїхали. Білоруси жахливо поводилися з нами, а ще цей холод. Ніхто на Близькому Сході його просто не уявляє», - зазначають мігранти.

Брат з сестрою рушили до Мінська з сирійського Дамаска. Подорож почалася 9 листопада. Вже багато, хто з Польщі і з Білорусі встиг закликати земляків не вірити білоруським обіцянкам про легкий перехід кордону. Але вони, як і десятки інших, хто сідав з ними на літак, все ж сподівалися. Вдома він був інженером, вона - художницею. «Білоруси постійно змушували нас переходити польський кордон. Казали, що ви або помрете тут в Білорусі, або будете проштовхуватись до Польщі. Ми просили їх: «Дайте нам повернутися, ми хочемо назад». Але їм було байдуже. Вони повторювали: смерть або Польща», - кажуть люди.

Не дивно, що перетнути кордон змерзлі, знедолені люди намагаються навіть за такої погоди. «Група з 18 людей намагалися прорватися, жбурляючи каміння, перекидаючи через паркан драбини. Хтось навіть жбурляв гранати - все ще знаходячись на білоруському боці кордону», - розповідають польські прикордонники.

Мігрантська криза: декілька країн закликають ЄС ввести нові санкції проти режиму Лукашенка

На транспортно-логістинчій станції, де білоруси зараз розселили мігрантів просто на підлозі велетенського складу, теж усе засипає снігом. Раді йому там лише діти. Але потрапили навіть до такого табору, який білоруська пропаганда тепер демонструє світу, ще не всі. «Вони нам кажуть, що їжі тут немає для молодих, ідіть, кажуть, до Польщі і Німеччини, там є їжа. Вони використовують нас у своїй війні. Обливають водою і, кажуть, ідіть до Польщі, висохнете. Ми всю ніч провели в лісі між польським та білоруським кордоном. Але поляки нас не пустили», - розповідає курдський мігрант Міран Аббас.

Попри ці слова його брат на Сході переконаний: варто лише відкрити шлях і охочих спробувати втекти до Європи, незважаючи ні на що, не спинити. "Будьте певні, як тільки перестануть блокувати літаки і не будуть так тиснути - половина курдів звідси, кожен, хто може все продати і купити літак, буде там", - каже чоловік.

А отже потенційних "людських набоїв" для гібридної війни у Лукашенка - десятки, чи не сотні тисяч.