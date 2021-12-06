"Нелюдський крик і багато крові": як сталося, що 6-річну дитину на очах у матері розчавив сміттєвоз

"Нелюдський крик і багато крові": як сталося, що 6-річну дитину на очах у матері розчавив сміттєвоз

Наразі відомо, що водій сміттєвоза був досвідчений, на момент ДТП - тверезий.

В Ніжині попрощалися із 6-річною Веронікою Опришко, яка напередодні загинула під колесами сміттєвоза на очах у матері.

Про те, чи міг водій комунального транспорту не допустити наїзд на пішоходів - 6 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мама з дівчинкою йшли з дому до зупинки громадського транспорту. Дорогою викинули сміття до контейнера, в цей час під’їхала машина комунальників, вони її минули. Тим часом, вочевидь, водій подивився, що сміттєві баки порожні й одразу почав здавати назад, фактично у спину людям. Вже за мить дитина опинилася під колесами.

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За словами вітчима загиблої дитини, водій переїхав її задніми колесами, а коли матір оббігла навколо машини - зупинився. Дівчинка опинилась вже під передніми колесами автівки.

До баків, що стоять на узбіччі проїжджої частини, сміття виносять як мінімум із двох будинків. Люди не розуміють, чому водій вирішив здати назад.

За словами самовидців, на місці трагедії було багато крові, а крик стояв нелюдський.

Смертельний наїзд у Ніжині: чи міг водій сміттєвоза не допустити трагедії

Нині авто, яке розчавило дитину, затримане для інженерно-транспортної експертизи, яка триватиме щонайменше два місяці.

Наразі відомо, що водій сміттєвоза був досвідчений, на момент ДТП - тверезий. Чоловіка після трьох діб затримання відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо:

Минулого року у Києві сміттєвоз розчавив людей, коли заїжджав до двору. Так, водій вантажівки здавав назад і наїхав на 46-річну жінку, коли та переходила дорогу разом із 4-річним хлопчиком. Жінка загинула на місці, дитину з травмами голови шпиталізували.

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