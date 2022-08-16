"Нема останньої гирки на терезах": Фейгін пояснив, що змусило б оточення Путіна до перемовин із Заходом

В оточенні президента Росії Володимира Путіна точно є невдоволені наслідками від вторгнення до України та перебігом війни. Проте наразі немає тієї гирки на терезах, яка могла б переважити та схилити оточення голови Кремля до перемовин із Заходом.

Якщо б ЗСУ звільнили окупований Херсон чи увірвалися б до окупованого Криму, саме це б і "вичерпало терпіння цього оточення".

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін, коментуючи інформацію з британських таблоїдів про паніку в оточенні Путіна та готовність до переговорів із Заходом.

"Таблоїд він на те й таблоїд, щоб не нести відповідальність за достовірність своїх публікацій та відомості, які в них викладаються. Інша річ – чи можемо ми припускати, що в оточенні (Путіна – ред.) далеко не всі задоволені ходом "СВО" та наслідками цього всього? Чи є там невдоволені? В мене немає жодного сумніву, що невдоволені в оточенні Путіна є. Тому що вони реально втрачають гроші, страждають від того, що відбувається", – запевнив Фейгін.

Водночас він зауважив, що в оточенні російського диктатора немає таких затятих людей, які обов’язково хотіли б, щоб "Україна стала наша".

"Також я можу припустити, що в західних спецслужб можуть бути свої конфіденти. Але наскільки такі люди можуть так засвітитися, так підставитися, відкрито увійшовши з кимось у контакт щодо того, що вони невдоволені цією ситуацію та означують її у Кремлі як хаос, – це, як на мене, перебільшення", – сказав опозиціонер.

"Я допускаю, що в оточенні Путіна це (готовність до переговорів із Заходом – ред.) може назрівати, але нема тієї останньої гирки на цих терезах, яка могла б перемінити ситуацію. Якщо б (ЗСУ – ред.) узяли Херсон чи увірвалися до Криму, то це і було би тим останнім, що б вичерпало терпіння цього оточення. Тобто цей сенс питання – заради чого? Ми кажемо часто, що суспільство поставить це запитання – за що всі загибелі, втрати? А хто сказав, що це питання не може після втрати Херсона чи правого берега Дніпра поставити його (Путіна – ред.) оточення?" – резюмував Фейгін.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд Mirror повідомив, що високопосадовець із Кремля таємно звернувся до Заходу, щоб допомогти покласти край вторгненню РФ до України. Стало зрозуміло, що Кремль панікує і відчайдушно потребує припинення кривавої війни.

Читайте також: