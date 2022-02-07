Немала чим годувати чотирьох дітей: у Рівному жінка вкрала у батька гроші та порохотяг

Підозрювана повернула батьку всі гроші.
У Рівному жінка обкрадала рідного батька, щоб прогодувати чотирьох дітей. Чоловік через це звернувся до поліції та вимагав компенсувати йому збитки.
Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, жінка в 2021 році майже місяць обкрадала свого батька. Вона знімала з його банківської картки гроші. Загалом підозрювана поцупила понад 7 тис. грн. Також вона вкрала у чоловіка порохотяг, вартістю 2 660 грн.
На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Жінка повідомила, що крала у батька гроші, бо немала чим годувати своїх чотирьох малолітніх дітей.
Потерпілий розповів, що у вересні він дізнався про те, що донька знімає з його рахунків гроші. Він дав їй час, щоб вона все повернула. Коли ж донька не встигла, той звернувся до поліції. На момент суду підозрювана компенсувала чоловіку гроші.
Суд визнав матір чотирьох дітей винною за ч.1 та 2 ст.185 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну.
Також жінка повинна заплатити 326,9 грн процесуальних витрат на залучення експерта.
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