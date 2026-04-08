"Немає частини ноги, вибиті зуби": воїн після російського полону та катувань повернувся до ЗСУ

Навчання інструкторів

Реклама

У 37-ій окремій бригаді морської піхоти провели інтенсивний курс для тих, хто сам навчає інших. Досвідчені інструктори освоювали новітні методики, аби передати їх новобранцям.

Як тренуються бійці та які життєві драми стоять за їхніми позивними — бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

«Маестро» розповів про свою роботу

Задача максимум — перевірити кожен закуток, знищити противника і вціліти. Після кожного виходу — прискіпливий розбір помилок. Навіть найкращі знають: швидкість заміни магазину чи злагодженість у парі може коштувати життя.

Реклама

«Маестро»-Олександр у війську з 2018-го року, а в цивільному житті керував дитячим танцювальним колективом. Тепер замість хореографічних па він розробляє схеми мінування. Його гордість — контрнаступ 2022-го року на Херсонщині, де він із побратимами готував проходи для техніки під самим носом у ворога.

«Маестро», військовослужбовець 37 ОБрМП: «Ми за місяць раніше вже готували проходи, щоб наша техніка могла заїхати. Тепер я міную окопи під час навчань, щоб курсанти навчились адекватно реагувати на обстріли та вибухи. Вони мають бути готові психологічно».

Коли військові роблять перші кроки в окоп — лунає вибух, летить земля, а з неба додається скид із дрона. Це іспит на витривалість, який проходять усі.

Історія «Балу»: повернення до ЗСУ після полону

Один із найбільш досвідчених інструкторів — Олександр на псевдо «Балу». Він на службі вже 7 років, повномасштабне вторгнення зустрів під Чонгаром. У березні 2022-го його відділення потрапило в оточення та опинилося в полоні.

Реклама

Понад рік у неволі залишили на тілі Олександра страшні сліди: вибиті зуби, зламана носова перегородка та ампутація частини ноги.

«Балу», військовослужбовець 37 ОБрМП: «Немає частини ноги, вибиті зуби, зламана переносиця, пальці... Зазнав дуже великої кількості травм в результаті катувань, отримав інвалідність 3 групи. Але ми тут, щоб передати знання».

Попри травми, «Балу» впевнено тримає РПГ та навчає молодих бійців нищити ворожу техніку.

Чому інструкторам потрібне навчання

Навіть для інструкторів із величезним бойовим досвідом навчання не припиняються ні на мить. Поле бою 2026 року вимагає нових підходів.

Реклама

«Білий», головний сержант 37 ОБрМП: «Всі інструктори мають бойовий досвід, але вони постійно моніторять, як змінюється обстановка. Все нове одразу впроваджується в підготовку».

Зараз 37-ма бригада тримає оборону на Олександрівському відтинку фронту. Знання, здобуті на полігоні під Дніпром, уже за кілька днів стануть інструментом для знищення окупантів на передовій.

