"Немає поставок з Херсона": стало відомо, які продукти найбільше зросли в ціні

"Немає поставок з Херсона": стало відомо, які продукти найбільше зросли в ціні

Продавці кажуть, що ціна на м’ясо зросла в ціні рівно на 50%. Сьогодні м’ясо з кісткою коштує 160-175 гривень, а без кістки сягає аж 250 гривень.

У топі продажу - полуниця. Звичайний пластиковий кошик коштує 200 гривень за кілограм. На салати купують помідори - ціна 110 гривень. Огірки - 80, молода капуста - 75.

Про це йдеться в огляді цін від "Сніданку з 1+1".

"Ціни помітно зросли, проблема в тому, що немає поставок з Херсону", - каже одна з продавчинь.

Сьогодні українці часто купують молоду картоплю. Її ціна наразі 70 гривень за кілограм. Ріпчаста цибуля, буряк і морква - по 30. Яйця користуються великим попитом. Ціна - 15-20 гривень за десяток.

М’ясо зросло в ціні рівно на 50%, кажуть продавці. Коли раніше продавали кілограм, то тепер - лише половину. Щодо ціни, то 160-175 гривень коштує кілограм м’яса на кістці, без кістки — 250 гривень.

Нема поставок з Херсону, тому і ціни зросли – огляд цін на ринку у Кропивницькому

Нагадаємо, в Україні мережі АЗС скорегували ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС стало останнім часом вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості.

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