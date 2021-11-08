Немає щеплення - немає роботи: для представників яких ще професій вакцинація стане обов'язковою

Немає щеплення - немає роботи: для представників яких ще професій вакцинація стане обов'язковою

Перевірки серед працівників, зокрема в столичній адміністрації - анонсували ще минулої п’ятниці.

Відсьогодні, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я, чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19, не пускають на робочі місця.

Про це 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Перевірки серед працівників, зокрема в столичній адміністрації - анонсували ще минулої п’ятниці. Утім - як помітили кореспонденти ТСН - всіх пускали вільно. Кажуть, нібито, в мерії всі мають щеплення. На вході до центрів адміністративних послуг сертифікати таки питали – але тільки у відвідувачів. Кількість відсторонених од роботи по всій країні держслужбовців та освітян - іще не підрахували.

Новини України: чиновників та педагогів без щеплень від COVID-19 не пустять на робочі місця

Тим часом у Мінохорони здоров'я вже хочуть розширити список тих, кому заборонено буде працювати невакцинованим. Туди можуть потрапити соцпрацівники - а також усі, хто зайнятий у критичній інфраструктурі, а це понад сотня професій. Зокрема - енергетики, комунальники та працівники банків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

У Федерації профспілок пояснили, чи відповідає відсторонення невакцинованих нормам Кодексу законів про працю.

невакцинованих нормам Кодексу законів про працю. Своєю чергою Міністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть українцям, що мають тимчасові або постійні протипоказання до щеплення проти COVID-19. Йдеться про форму довідки №028.

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