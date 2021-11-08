Немає щеплення - немає роботи: для представників яких ще професій вакцинація стане обов'язковою

Перевірки серед працівників, зокрема в столичній адміністрації - анонсували ще минулої п’ятниці.
Відсьогодні, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я, чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19, не пускають на робочі місця.
Про це 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Перевірки серед працівників, зокрема в столичній адміністрації - анонсували ще минулої п’ятниці. Утім - як помітили кореспонденти ТСН - всіх пускали вільно. Кажуть, нібито, в мерії всі мають щеплення. На вході до центрів адміністративних послуг сертифікати таки питали – але тільки у відвідувачів. Кількість відсторонених од роботи по всій країні держслужбовців та освітян - іще не підрахували.
Тим часом у Мінохорони здоров'я вже хочуть розширити список тих, кому заборонено буде працювати невакцинованим. Туди можуть потрапити соцпрацівники - а також усі, хто зайнятий у критичній інфраструктурі, а це понад сотня професій. Зокрема - енергетики, комунальники та працівники банків.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
- У Федерації профспілок пояснили, чи відповідає відсторонення невакцинованих нормам Кодексу законів про працю.
- Своєю чергою Міністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть українцям, що мають тимчасові або постійні протипоказання до щеплення проти COVID-19. Йдеться про форму довідки №028.
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