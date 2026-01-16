Немає тепла й води: куди скаржитися українцям

Лінія 112 / © ТСН

Реклама

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці єдина екстрена служба 112 розширила свої функції. Тепер оператори приймають не лише виклики до поліції чи медиків, а й скарги на холодні батареї та відсутність води.

Навіщо це зробили, як це розвантажить комунальні служби та чи вистачить у держави резервів, якщо морози посиляться — з’ясовувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Шквал дзвінків: «Замерзаємо вже 4 доби»

Лінії для комунальних скарг щойно відкрили, а кількість звернень уже в рази перевищила всі інші екстрені ситуації в країні. Тільки від киян за добу надходить понад 3500 дзвінків, і майже всі вони про одне — відсутність тепла.

Реклама

Катерина Дмитрієва, операторка служби 112: «Телефонували про відсутність води і світла вже 4 доби. Ми допомагаємо розвантажувати лінію 1551 і водночас приймаємо екстрені випадки. Майже кожен випадок зараз — це або тепло, або енергопостачання».

Фахівці зазначають: телефонувати з однієї квартири десятки разів немає сенсу — це лише перевантажує систему. Однак гуртуватися з сусідами варто. Якщо з одного кварталу надходить 10–20 дзвінків, це стає сигналом для негайного розгортання наметів ДСНС саме в цьому мікрорайоні.

Як працює алгоритм реагування

Служба 112 збирає інформацію, щоб серйозна ситуація не стала критичною (наприклад, коли замерзають труби в усьому будинку або самотня літня людина не може дати собі ради в холодній оселі).

Вся інформація стікається до енергетичного штабу, де присутні представники всіх відомств. Далі завдання передаються на міські служби (як-от 1551 у Києві) та чергові частини ДСНС. Наступного дня ситуацію можуть перевіряти навіть поліцейські «ногами», щоб переконатися, чи була реакція на заявку та яка температура у приміщеннях.

Реклама

Резерви на випадок погіршення ситуації

За зверненнями до багатоквартирних будинків можуть під’єднати генератори великої потужності. У столиці ДСНС уже заживили таким чином 24 об’єкти. Проте рятувальники застерігають: генератори постійно переміщують, щоб вони не стали цілями для ворожих атак.

Наразі у столиці розгорнуто:

Майже 1300 «Пунктів незламності»;

88 каркасних модулів.

Представник ДСНС: «Ми готові харчувати населення у разі погіршення погодних умов або інших проблем з комунальною інфраструктурою столиці та в інших регіонах. Резерви для цього є, ми готові розгортати мобільні кухні».

Як зателефонувати без зв’язку

Звернутися на лінію 112 можна навіть за відсутності мобільної мережі — через Wi-Fi та застосунок «112 Ukraine». Це можна зробити в «Пунктах незламності», торгових центрах або лікарнях.

Реклама

Важливі особливості служби:

Люди з порушеннями слуху можуть телефонувати через відеозв’язок і спілкуватися з оператором жестовою мовою.

На спеціальних табло в центрі постійно видно чергу — якщо вона росте, кількість операторів оперативно додають.

Центр у Києві закриває центральну та північну Україну, у Львові — захід, у Дніпрі — південь і схід.

Служба 112 прийматиме комунальні звернення до моменту скасування надзвичайної ситуації в енергетиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 16 СІЧНЯ