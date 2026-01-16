- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 3 хв
Немає тепла й води: куди скаржитися українцям
Лінія 112 тепер приймає скарги на відсутність світла й води: як це допоможе та де шукати допомогу.
На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці єдина екстрена служба 112 розширила свої функції. Тепер оператори приймають не лише виклики до поліції чи медиків, а й скарги на холодні батареї та відсутність води.
Навіщо це зробили, як це розвантажить комунальні служби та чи вистачить у держави резервів, якщо морози посиляться — з’ясовувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.
Шквал дзвінків: «Замерзаємо вже 4 доби»
Лінії для комунальних скарг щойно відкрили, а кількість звернень уже в рази перевищила всі інші екстрені ситуації в країні. Тільки від киян за добу надходить понад 3500 дзвінків, і майже всі вони про одне — відсутність тепла.
Катерина Дмитрієва, операторка служби 112: «Телефонували про відсутність води і світла вже 4 доби. Ми допомагаємо розвантажувати лінію 1551 і водночас приймаємо екстрені випадки. Майже кожен випадок зараз — це або тепло, або енергопостачання».
Фахівці зазначають: телефонувати з однієї квартири десятки разів немає сенсу — це лише перевантажує систему. Однак гуртуватися з сусідами варто. Якщо з одного кварталу надходить 10–20 дзвінків, це стає сигналом для негайного розгортання наметів ДСНС саме в цьому мікрорайоні.
Як працює алгоритм реагування
Служба 112 збирає інформацію, щоб серйозна ситуація не стала критичною (наприклад, коли замерзають труби в усьому будинку або самотня літня людина не може дати собі ради в холодній оселі).
Вся інформація стікається до енергетичного штабу, де присутні представники всіх відомств. Далі завдання передаються на міські служби (як-от 1551 у Києві) та чергові частини ДСНС. Наступного дня ситуацію можуть перевіряти навіть поліцейські «ногами», щоб переконатися, чи була реакція на заявку та яка температура у приміщеннях.
Резерви на випадок погіршення ситуації
За зверненнями до багатоквартирних будинків можуть під’єднати генератори великої потужності. У столиці ДСНС уже заживили таким чином 24 об’єкти. Проте рятувальники застерігають: генератори постійно переміщують, щоб вони не стали цілями для ворожих атак.
Наразі у столиці розгорнуто:
Майже 1300 «Пунктів незламності»;
88 каркасних модулів.
Представник ДСНС: «Ми готові харчувати населення у разі погіршення погодних умов або інших проблем з комунальною інфраструктурою столиці та в інших регіонах. Резерви для цього є, ми готові розгортати мобільні кухні».
Як зателефонувати без зв’язку
Звернутися на лінію 112 можна навіть за відсутності мобільної мережі — через Wi-Fi та застосунок «112 Ukraine». Це можна зробити в «Пунктах незламності», торгових центрах або лікарнях.
Важливі особливості служби:
Люди з порушеннями слуху можуть телефонувати через відеозв’язок і спілкуватися з оператором жестовою мовою.
На спеціальних табло в центрі постійно видно чергу — якщо вона росте, кількість операторів оперативно додають.
Центр у Києві закриває центральну та північну Україну, у Львові — захід, у Дніпрі — південь і схід.
Служба 112 прийматиме комунальні звернення до моменту скасування надзвичайної ситуації в енергетиці.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 16 СІЧНЯ