"Немає такого факту і бути не може" - Кулеба про сепаратні перемовини з державою-агресором

"Немає такого факту і бути не може" - Кулеба про сепаратні перемовини з державою-агресором

Як зазначив Кулеба, сепаратні перемовини не могли бути проведені без міністра закордонних справ.

У Міністерстві закордонних справ запевнили, що мова про сепаратні переговори з представниками держави-агресора ніколи не йшла і не може бути.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Немає такого факту і бути не може. Не могли бути проведені сепаратні переговори без міністра іноземних справ)", - сказав він.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати до українського кордону і техніку і людей. Уздовж межі вже дві танкових армії. ОБСЄ дедалі частіше фіксує збільшення числа техніки на окупованих територіях Донбасу. Ба більше, керівництво місії назвало ситуацію на Сході України тупіковою і серйозною.

Зауважимо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України у разі вторгнення Росії на нашу територію готові до війни.

Читайте також: