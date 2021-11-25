"Немає такого факту і бути не може" - Кулеба про сепаратні перемовини з державою-агресором

Як зазначив Кулеба, сепаратні перемовини не могли бути проведені без міністра закордонних справ.
У Міністерстві закордонних справ запевнили, що мова про сепаратні переговори з представниками держави-агресора ніколи не йшла і не може бути.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Немає такого факту і бути не може. Не могли бути проведені сепаратні переговори без міністра іноземних справ)", - сказав він.
Нагадаємо, Росія продовжує стягувати до українського кордону і техніку і людей. Уздовж межі вже дві танкових армії. ОБСЄ дедалі частіше фіксує збільшення числа техніки на окупованих територіях Донбасу. Ба більше, керівництво місії назвало ситуацію на Сході України тупіковою і серйозною.
Зауважимо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України у разі вторгнення Росії на нашу територію готові до війни.
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