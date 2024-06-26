Немає військового квитка – немає адмінпослуг: які нові обмеження готують для військовозобов’язаних (перелік)

В Україні можуть посилити обмеження для військовозобов’язаних чоловіків в отриманні певних послуг, якщо у них не буде дійсного військового квитка. Гучну заяву зробили в Кабміні. Юристи також сказали своє слово.

Чи зможуть військовозобов'язані без військового квитка працевлаштуватись, лікуватися та одружуватися – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Що не можна без військового квитка

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають військового квитка, вже відчули низку обмежень як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, військово-обліковий документ є обов’язковим для отримання багатьох консульських та державних послуг. Приймати на роботу, зараховувати на навчання військовозобов'язаного можуть лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само, щоб перетнути державний кордон, військовозобов'язаний повинний мати військово-обліковий документ.

Однак, суспільство насторожила заява міністра юстиції. Він запевнив, що в Україні ще частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання конкретних послуг. За його словами, це може стосуватися «сотень, якщо не тисяч» різних послуг, важливих для комфортного життя. Про це очільник Мін’юсту Денис Малюска розповів в інтервʼю Еммі Антонюк.

«Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», - сказав голова Мін’юсту.

Він зазначив, що виняток становитимуть лише «критично важливі» послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю. Ба більше, міністр нагадав, що закон про адміністративні послуги передбачає, що під час звернення громадян за державними послугами у них можуть вимагати військово-облікові документи – ця норма діяла ще задовго до війни.

За словами міністра, йдеться про «сотні, якщо не тисячі» послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ. Згідно з заявою міністра юстиції, для отримання багатьох державних послуг чоловікам і так була потрібна наявність військово-облікових документів, але зараз це будуть контролювати жорсткіше. Зокрема, це стосується:

отримання паспортів та інших документів, що посвідчують особу, реєстрації місця проживання, оформлення права власності на нерухомість, вступу до навчальних закладів, працевлаштування, отримання водійського посвідчення та ін.

Ба більше, без військового квитка чоловіки навіть не зможуть одружитися. Креативні українці відразу відреагували і у мережі відразу почалися з'являтися мемчики.

Примітно, що раніше начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов зазначав, що під час подавання заяви до РАГСу молодятам не мають права відмовити.

«Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають», - зазначив він.

Це саме стосується лікування. Жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує. Як розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко: «Під час звернення до медичної установи чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але, це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі будуть цікавитися, чи стоїть він на обліку у військкоматі. Вони першочергово надають необхідну медичну допомогу", - наголосила вона.

Якщо ж ідеться про планову допомогу, як-от довготривале лікування, заплановану операцію, то в пацієнта запитають про наявність військово-облікових документів. Якщо особа відмовиться надавати військовий квиток, медики можуть скерувати пацієнта до військкомату.

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

Що говорять юристи

Частково інформацію, яку повідомив міністр, підтверджує і адвокатка Марина Бекало. За її словами, на території України без наявного військово-облікового документу неможливо:

подати заяву на реєстрацію шлюбу; оформити паспортні документи; оформити посвідчення водія; вступити на навчання до закладу освіти; бути прийнятим на роботу; подати документи на встановлення інвалідності.

Щодо заяв пана Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, то поки що вони безпідставні. Зареєструвати право на нерухоме майно — земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документу поки що можливо. Це стосується і оформлення права власності на рухоме майно — транспортні засоби. Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років, зокрема в отриманні адміністративних послуг, то ймовірно, скоро слід очікувати змін і в питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно», - пояснила адвокатка.

Також наразі військовозобов'язаним громадянам без військово-облікового документа неможливо отримати консульські послуги за кордоном. Про це заявила адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua.

«Які ці послуги? Наприклад, отримання паспортного документу, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану», - розповіла вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без прав і навіть без дружини? В Україні готують нові сюрпризи для військовозобов’язаних!

Водночас навіть без військового квитка за кордоном можливо:

оформити посвідчення особи для повернення в Україну; отримати консульські послуги для дітей громадянина України, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства; вчиняти консульські дії за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

Обмеження для чоловіків за кордоном

Нагадаємо, що 23 квітня 2024 року закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видавання готових документів. Це пояснювали технічними причинами. Того ж дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які не оновили свої військово-облікові дані. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який підписаний президентом, опублікований та вступив в силу 18 травня 2024 року.

Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

Як оновити дані військовозобов’язаним за кордоном

За кордоном чоловіки призовного віку матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет, але вручати повістки ніхто не буде. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

Додамо, що оновити свої військово-облікові дані потрібно всім військовозобовязаним чоловікам віком від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року. Зокрема і тим українцям, які перебувають за кордоном. Це можна зробити, звернувшись до консульських установ або через застосунок «Резерв+».

Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватись за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка. Однак, "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна.

Нагадаємо, у Мінюсті раніше пояснили, коли потрібен військово-обліковий документ.

Читайте провідні новини дня: