Немає води, газу та вцілілих будинків: як армія Путіна стирає Степногірськ з лиця землі

У прифронтовому Степногірську на Запоріжжі залишається жити близько тисячі людей. Це селище російські окупанти постійно обстрілюють з артилерії. У місті немає газу, води, проте люди не хочуть звідси їхати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Жителька Степногірська Лідія живе в багатоповерхівці, вона каже, що вже і не пам'ятає, коли тут працював ліфт. У місті також немає і води, а тому доводиться носити її на 5 поверх. Жінка каже, що в її квартирі холодно, а тому думає, як переживе зиму.

Жителька Степногірська Лідія

В таких умовах в Степногірську живуть близько тисячі людей. Це майже вп'ятеро менше, ніж до війни. В селищі побиті чи не всі багатоповерхівки і приватні будинки.

"Обстріли відбуваються кожного дня. Виїзди на пожежі, завали теж досить часто. Ворог обстрілює Степногірськ із "Градів", тяжкої артилерії, мінометів", - каже командир відділення 15-ї ДПРЧ Ярослав Лисенко.

Попри постійні атаки ворога, тут досі працюють кілька магазинів, а на невеличкому базарі продають свіжі овочі.

Місцевий ринок

Минулу зиму степногірці рятувалися електрообігрівачами. Але зараз росіяни цілеспрямовано руйнують лінії електромереж і часто на відновлення світла доводиться чекати кілька днів.

Жителька Степногірська Наталія каже, що людям у приватних будинках простіше обігріти оселю. Вона вже запаслася дровами і консервацією.

Питну воду до Степногірська привозять рятувальники. Тут немає жодної дитини, адже в Степногірську була примусова евакуація. Інші ж категорично відмовилися їхати.

Жителям Степногірська привезли воду

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують скидати авіабомби та нещадно обстрілювати з артилерії позиції воїнів ЗСУ на Запорізькому напрямку. Від обстрілів також постійно страждає місто Оріхів Запорізької області.

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