Немає єдиного бачення: експертка - про різницю думок країн Європи щодо сценарію завершення війни

Єдиного бачення щодо сценарію завершення війни в Україні у держав Європи немає.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

За її словами, у цьому питанні є чіткий поділ Європи на Західну і Східну.

Так, Чехія, Польща і країни Балтії вважають, що перемога України має полягати у вигляді повернення українських територій і відсутності політичних компромісів (з Росією. – Ред.) щодо нашого майбутнього.

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"Виведення російських військ я не вважаю реалістичним. Росія не виводитиме добровільно війська, принаймні Путін – точно. Хіба що внаслідок якогось конспірологічного сценарію в Росії буде змінена влада і наступник Путіна на тлі спроб з Заходом перезавантажити відносини виводитиме війська. Принаймні з континентальної частини України. Навряд чи знайдеться російський політик, який заявить, що з Криму потрібно вивести російські війська. Росія добровільно не виводитиме війська", – каже Золкіна.

Аналітикиня наголошує: Україна не повинна "продавати" свій суверенітет і країни Східної Європи з нами у цьому солідарні.

Західніше – у Німеччині, Франціі, Італії – офіційна риторика лунає про те, що Україна має перемогти і звільнити свою територію.

"Але обриси цього миру має вирішувати сама Україна. І за цим ховаються ідеї, що Україні доведеться обирати між миром і справедливістю. Це прозвучало на Варшавському форумі від одного з депутатів Бундестагу опозиційної ХДС/ХСС. Це означає, наприклад, відсутність репарацій і покарання для воєнних злочинців. З'являється дивна дискусія щодо Криму: чи потрібно наполягати на виведенні російських військ", – пояснює Золкіна.

Раніше Марія Золкіна пояснила, чому Путін не оголосив "воєнний стан" в окупованому Криму.

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