"Немає жодних сумнівів": у МЗС України заявили, хто стоїть за атакою на судна біля Болгарії

Георгій Тихий / © МЗС України

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Україна та Болгарія постійно координають дії та обмінюються даними після того, як біля болгарського узбережжя були атаковані цивільні кораблі. В українському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що за цими ударами стоїть Росія, і закликають міжнародну спільноту до рішучих дій.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Атака на судна біля Болгарії: що заявили в МЗС України

Як зазначив речник МЗС, країни одразу вийшли на зв’язок — і на рівні міністерств, і через українське посольство в Софії. Україна поділилася з болгарськими партнерами даними від своїх військових і отримала у відповідь інформацію, яку зібрала Болгарія.

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Представник МЗС заявив, що за оцінкою української сторони, причетність Росії до інциденту є беззаперечною, а сама Україна жодних операцій у цій акваторії не проводила.

«Зараз немає жодних сумнівів, що це російські удари. Україна, як ви знаєте, офіційно підтвердила, що не проводила жодних операцій в тій частині. Станом на зараз військові розвідки, наскільки мені відомо, продовжують з’ясування обставин: саме чим, яким чином, чому це було зроблено, як технічно відбувалися ці всі процеси», — зазначив речник МЗС.

У МЗС України вважають ці удари атакою Росії на світову продовольчу безпеку. За словами Георгія Тихого, цілеспрямовані обстріли цивільних суден із зерном завдають удару по найбільш незахищених країнах Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу, адже Україна забезпечує їжею понад 400 мільйонів людей у світі.

Крім того, спікер звернув увагу на те, що удари відбулися у виключній економічній зоні країни-члена НАТО, що, за його словами, вимагає суворішої реакції світу.

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«Вчора ми бачили, як все одно Путін наказує бити по кораблях. В тому числі, в економічній зоні Болгарії. Мені здається, що це вже хамство і наглість, яка має отримувати відповіді нарешті, а не просто засудження чи якісь дипломатичні стейтменти. Це все потребує реальних людей», — підсумував речник.

Атака на судна біля Болгарії — останні новини

Нагадаємо, у Чорному морі в економічній зоні Болгарії дрони атакували два торговельні судна. Одне з них затонуло, і що з екіпажем — поки невідомо. З іншого судна врятували 18 людей.

Президент Болгарії Румен Радев повідомив, що атака сталася близько 3-ї ночі приблизно за 112 км від берега поблизу міста Бяла. Кораблі атакували повітряні та морські безпілотники. Одне з них — суховантаж Alfa Watan під прапором Того, який належить турецькій компанії та прямував до румунського порту Суліна.

Згодом, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев висловив рішучий протест та жорстко засудив атаку повітряних і морських дронів на два комерційні судна у виключній економічній зоні країни.

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