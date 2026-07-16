Немовля у 5 місяців важило 2850 грамів: горе-мати з Хмельниччини шокувала заявою

В Україні покарали жінку через недогляд за немовлям / © pixabay.com

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У Хмельницькій області до 2 років та 6 місяців позбавлення волі засудили жінку, яка довела до виснаження свого маленького сина. Про батька хлопчика та покарання для нього у судовому вироку інформації немає.

Про це йдеться у вироку Деражнянського районного суду Хмельницької області.

Умови, в яких виживала дитина, шокують

Жахлива історія розпочалася у серпні 2024 року, коли обвинувачена народила сина. Про підсудну відомо, що вона неодружена та спочатку з немовлям жила у будинку свого співмешканця. Чи є він батьком дитини — невідомо. Також у матеріалах суду немає згадки про притягнення до відповідальності і батька немовляти.

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У дитини лікарі одразу виявили низку супутніх захворювань, зокрема вроджену ваду серця (дефект міжшлуночкової та міжпередсердної перетинок) та затримку внутрішньоутробного розвитку. Попри рекомендації медиків продовжувати лікування в стаціонарі, мати майже одразу наполягла на виписці.

Соціальні служби та ювенальна поліція вперше відвідали родину у вересні 2024 року в селі Пилипи, і умови перебування новонародженого там виявилися шокувальними:

У приватному будинку повністю були відсутні електро-, водо- та газопостачання.

Санітарно-гігієнічний стан приміщення був незадовільним — панував бруд та холод, їжу немовляті готували на звичайній дров’яній грубці.

У будинку не було навіть дитячого ліжечка та ванночки для купання дитини.

Сама матір під час візиту служб перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Згодом, під тиском соціальних працівників, жінка з дитиною переїхала до будинку своєї матері в село Божиківці, проте ситуація з доглядом за немовлям не покращилася.

Дитячі суміші з’їв брат, а гроші пішли на власні потреби

Як з’ясувало слідство, під час кожної виписки з лікарень неонатального відділення жінці безкоштовно видавали адаптовані молочні суміші — загалом медики та волонтери передали їй понад 20 банок дитячого харчування та підгузки. Крім того, непрацююча мати отримувала державну соціальну допомогу: 3112 гривень виплат у зв’язку з вагітністю та пологами, а також 15 480 гривень допомоги при народженні дитини.

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Однак замість купівлі всього необхідного для малюка, жінка витрачала отримані гроші на власні забаганки, а дитину взагалі перестала годувати сумішами.

«Про те, що дитина потребує обов’язкового догодовування адаптованими сумішами, я добре знала. Але грошей на суміші в мене не було, тому я протягом усього часу годувала дитину звичайним розведеним коров’ячим молоком. А ту суміш, яку мені видавали безкоштовно як гуманітарну допомогу, просто з’їв один із моїх молодших братів. До соціальних служб чи старости за допомогою я жодного разу не зверталася», — сказала жінка у суді.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вага дитини падала щомісяця

Замість того, щоб у такий важливий період життя набирати вагу, немовля під «опікою» матері буквально тануло на очах.

При народженні у серпні хлопчик важив 2650 грамів .

У жовтні під час огляду лікарем вага становила 2950 грамів .

У листопаді та грудні вага зупинилася на критичній позначці 3000 грамів .

16 січня 2025 року під час патронажного огляду сімейний лікар виявив, що вага дитини впала до 2850 грамів (малюк втратив 400 грамів від листопада і у 5 місяців важив майже стільки ж, скільки при народженні, хоча норма для цього віку становить понад 5,8 кг).

Дитина була абсолютно знесилена, млява, не реагувала на зовнішні подразники та не мала сил навіть смоктати пляшечку. Ба більше, у грудні 2024 року лікарі Деражнянської лікарні виписали термінове направлення на кардіологічну госпіталізацію та навіть прислали за родиною спецтранспорт, але мати власноруч написала письмову категоричну відмову від лікування та оперативного втручання.

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17 січня 2025 року спільна комісія служби у справах дітей, лікарів та поліції буквально силою госпіталізувала дитину. Консиліум лікарів у Хмельницькій дитячій лікарні констатував: у хлопчика білково-енергетичну недостатність важкого ступеня з дефіцитом маси тіла 53% та кахексію. Підшкірно-жирова клітковина була повністю відсутня, шкіра блідо-сірого кольору збиралася в складки, м’язи перебували в стані гіпотонусу, а велике тім’ячко запало. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, без негайної госпіталізації дитина неминуче померла б з голоду.

Вирок суду

На судовому засіданні жінка визнала свою провину лише частково, списуючи все на «скрутні матеріальні умови». Суд не визнав її поведінку щирим каяттям. Було встановлено, що після госпіталізації сина в січні 2025 року мати побула з ним у лікарні лише тиждень і покинула медичний заклад.

Надалі вона приїхала до сина лише тричі: один раз із представниками телевізійного ток-шоу, аби відібрати біологічні зразки на ДНК, вдруге — у серпні 2025 року у стані важкого алкогольного сп’яніння без документів (через що її не пустили до палати), і втретє — у жовтні.

Рішенням Деражнянського районного суду від 27 березня 2026 року жінку було остаточно позбавлено батьківських прав, а хлопчика передано під опіку держави. У дитячій лікарні при належному лікуванні та збалансованому штучному годуванні малюк швидко пішов на поправку та почав стабільно набирати вагу.

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8 липня 2026 року суд ухвалив:

Визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Призначити їй покарання у вигляді 2 років та 6 місяців позбавлення волі у колонії загального режиму.

Обрати запобіжний захід до набрання вироком законної сили у вигляді тримання під вартою, заарештувавши її безпосередньо в залі суду.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

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