Немовля в реанімації, а батько під арештом: на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима

Немовля в реанімації, а батько під арештом: на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима

Дитину 11-річна породілля назвала на честь її батька.

У Закарпатській області 11-річна дівчинка народила від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи відбулись ще місяць тому, проте про них стало відомо лише тепер. Після народження немовля потрапило у реанімацію, а його 11-річна мати захворіла на коронавірус.

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Про це 21 грудня йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Народився хлопчик із вагою у 2,5 кілограми та зростом 49 сантиметрів. За словами медиків, операція, що була ще місяць тому, минула успішно, але хлопчик досі в реанімації.

Породіллю після пологів перевели до інфекційного відділення, оскільки в неї діагностували коронавірус. Наразі неповнолітню вже відпустили додому. Дитину вона назвала Олександром, на честь батька, який наразі під домашнім арештом через статеві стосунки з неповнолітньою.

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11-річна дівчинка ж запевняє, що сама хоче ростити свого сина.

"Мені дуже важко. Хочу ростити його, хочу бавити. Хочу дивитися, як він спить. Я все хочу для нього, але не можу", - каже 11-річна породілля.

До школи, де навчалася, Б'янка повертатися не планує. Маленького Олександра планують виписати за тиждень. Та чи зможе 11-річна матір забрати його додому, чи він опиниться будинку малюка, служба у справах дітей ще вирішуватиме.

"Були 12, 14 років народжували у нас, але 11 років ще не було. Це фактично унікальний випадок. Я думаю перший на Україні", - каже акушер Володимир Сагарда

Нагадаємо:

У Закарпатській області 11-річна дівчинка, яка завагітніла від 46-річного співмешканця своєї матері, народила дитину. На світ з'явився хлопчик.

Родичі дівчинки довго приховували, хто є справжнім батьком дитини та навіть придумали брехню про 14-річного хлопчика, з яким у вагітної були стосунки, бо боялись 46-річного чоловіка.

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