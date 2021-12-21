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Немовля в реанімації, а батько під арештом: на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима

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Немовля в реанімації, а батько під арештом: на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима

Дитину 11-річна породілля назвала на честь її батька.

У Закарпатській області 11-річна дівчинка народила від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи відбулись ще місяць тому, проте про них стало відомо лише тепер. Після народження немовля потрапило у реанімацію, а його 11-річна мати захворіла на коронавірус. 

Про це 21 грудня йдеться у сюжеті ТСН 19:30

Народився хлопчик із вагою у 2,5 кілограми та зростом 49 сантиметрів. За словами медиків, операція, що була ще місяць тому, минула успішно, але хлопчик досі в реанімації.

Породіллю після пологів перевели до інфекційного відділення, оскільки в неї діагностували коронавірус. Наразі неповнолітню вже відпустили додому. Дитину вона назвала Олександром, на честь батька, який наразі під домашнім арештом через статеві стосунки з неповнолітньою.

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11-річна дівчинка ж запевняє, що сама хоче ростити свого сина. 

"Мені дуже важко. Хочу ростити його, хочу бавити. Хочу дивитися, як він спить. Я все хочу для нього, але не можу", - каже 11-річна породілля. 

До школи, де навчалася, Б'янка повертатися не планує. Маленького Олександра планують виписати за тиждень. Та чи зможе 11-річна матір забрати його додому, чи він опиниться будинку малюка, служба у справах дітей ще вирішуватиме.

"Були 12, 14 років народжували у нас, але 11 років ще не було. Це фактично унікальний випадок. Я думаю перший на Україні", - каже акушер Володимир Сагарда

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