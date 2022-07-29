Неможливо потрапити або ж геть у жахливому стані: який вигляд мають бомбосховища та укриття Києва

У КМДА кажуть, що поганий стан таких приміщень, тому що вимоги до простого укриття зовсім невеликі.

Неможливо потрапити або ж геть у жахливому стані: бомбосховища або укриття Києва – найчастіше це об’єкти подвійного використання. Укриттям може бути і станція метро, і підземний паркінг чи перехід, і підвал вашого будинку. У міській адміністрації кажуть, що сховищ лише у столиці – майже чотири з половиною тисячі. Та чи всі здатні захистити і в якому вони стані на шостий місяць повномасштабної війни – у сюжеті ТСН.

Киянка Анастасія разом із дітьми показує укриття в їхньому будинку, воно офіційно зафіксоване на карті і промарковане на вхідних дверях. Жінка каже, що тут дуже вогко, вогка підлога, стіни обшарпані, світло тільки в одній кімнаті.

Утім, каже, під час повітряних тривог разом із малечею вимушені спускатися та перебувати в таких умовах. Куди скаржитися, тут знають, як мантру, але результату - нуль.

"Дзвонили мої сусіди на 15-51 і там відповідь стандартна, що ваше звернення прийнято, от і все. Далі цього діло не йде", - розповіла Анастасія.

Від одного укриття ТСН одразу запрошують до сусіднього, бо кажуть - ситуація зі станом цих приміщень не виключення, а радше закономірність.

Киянин Олександр Павленко розповідає, що бомбосховище тут розвалене, його практично тут немає, то тільки підвал. Витяжки немає, стіни зруйновані – там переховуватись неможливо.

Цей підвал і сховищем важко назвати – під ногами пісок і пилюка, у кутку розкидані чиїсь старі речі і стоїть сморід. Тож якщо вам все ж вдалося захистити себе від ракетного удару, то від антисанітарії та їдучого смороду - точно ні.

"Дзвонив 15-51, так, давав заявку. Сказали, що ваша заявка прийнята, ми будемо потім розглядати. Вони дали навіть номер заявки, але вже пройшов, напевно, місяць", - каже Олександр.

У відповідальному департаменті міської адміністрації пояснюють – усе тому, що вимоги до простого укриття вкрай невеликі.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук пояснює, що повинно бути освітлення, повинна бути вентиляція, вільний доступ, маркування повинне бути, можливість годину-дві пересидіти.

У Департаменті переконують, що перевірки таких приміщень роблять постійно. А от хто має покращити умови перебування, усе залежить від того, у кого будинок на балансі.

"Якщо ми можемо надати допомогу комунальній формі власності і надавали кошти керувальним компаніям, щоб вони виконували ремонтні роботи, то з ОСББ із приватним сектором дуже тяжко знайти порозуміння", - зазначає Ткачук.

Літнім людям Альона разом із іншими волонтерами допомагає від початку війни. Кілька десятків людей приходять із навколишніх будинків. Пенсіонерів годують, допомагають із візитами до лікарів. Особливе питання - безпеки. Чимало людей зізнаються: не ходять до сховищ у разі тривоги, бо не вкладаються у жодні нормативи.

Найближчі укриття звідси за пів кілометра. Якщо для молодої людини туди дістатися швидко нескладно, то для пенсіонера - уже випробування.

"Усі підвали зайняті або зачинені. І зачинені до сьогодні, бо там як не офіс, то власник виїжджав та закрив. І у нас не було бомбосховища. Люди боялися і сиділи вдома", - зазначає волонтерка Альона.

Показово, що у перші дні війни на мапі у цьому будинку світилося інше укриття. Втім зараз його із переліку викреслили. Жителі кажуть, об'єкт давно продали. Власник усередину спочатку не пускав, після чисельних скандалів дав ключі лише кільком пожильцям. А от іншим зайти усередину не дає. І така ситуація у місті непоодинока.

"Якщо ви пройде по центру Києва і поглянете на такі приміщення, ви ніде не побачите вивісок, що тут функціонує укриття, бомбосховище тощо", - зазначає голова ініціативної групи будинку Тарас Кінько.

За договорами, кажуть у КМДА, власники мали б надавати безперебійний доступ до таких приміщеннь, підтримувати їх у належному стані, а дублікат ключів - віддавати керувальним компаніям чи ОСББ. Втім, на практиці часто нехтують вимогами.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук розповідає: "Деякі сховища не відчинились - на ці адреси ми направляли рятувальників разом з Нацполіцією і вони примусово відчиняли ці об’єкти і давали доступ мешканцям".

Юристи радять жителям фіксувати будь-які факти недопуску і скаржитися. Тоді є шанс, що недобросовісні орендарі втратять приміщення.

Юристка Поліна Марченко зазначає, що слід говорити про те, що держава не виконує належним чином взяті повноваження, або балансоутримувач, оскільки вони мають право в односторонньому порядку розірвати такий договір.

"Це не право, а обов’язок розірвати договір у разі, якщо в країні надзвичайний або військовий стан", - додає вона.

Жителі будинку на Прорізній кажуть, що неодноразово скаржилися. Втім, результату немає. Певні, для вирішення проблеми має бути більш глобальне рішення.

"У Києві, якщо 4 тисячі таких укриттів і 800 сурогатних бомбросховищ - не розберешся з кожним окремо! Президент може видати указ про повернення допоміжним приміщенням їх первинного статусу. І одразу всі проблеми будуть вирішені", - переконаний місцевий активіст.

А поки волонтери вимушені власним коштом ремонтувати інший невеликий підвал у будинку. Він кілька місяців тому був у катастрофічному стані. Тепер же, сподіваються, зможе послугувати прихистком під час тривог для тих, хто часто не встигав дістатись укриттів.

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