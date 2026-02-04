"Неможливо слухати без сліз": що відомо про обстріл у Запоріжжі, де росіяни вбили 18-річних хлопця і дівчину

Місце трагедії / © ТСН

Вечір у Запоріжжі перетворився на пекло. Російські нелюди цинічно вдарили безпілотником типу «Шахед» по людному місцю у спальному районі міста. Удар прийшовся поблизу торговельного ряду, де немає жодного військового об’єкта — лише аптеки, магазини, багатоповерхівки та пологовий будинок. Трагедія забрала життя двох 18-річних молодих людей.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці прильоту.

Смертельний вечір у спальному районі

Близько 6-ї вечора, коли жителі району масово поверталися з роботи, російський дрон поцілив просто перед входом у магазини. На місці вибуху утворилася величезна вирва, а припарковані поруч автомобілі спалахнули за лічені секунди.

Найстрашнішим наслідком удару стала загибель двох підлітків. Місцеві мешканці розповідають: загиблі були закоханою парою, обом щойно виповнилося 18.

Над тілом хлопця схиляються рідні. Вулицю пронизують нелюдські крики матері: «Стьопаааа!». Це неможливо слухати без сліз», — каже кореспондентка ТСН.

Поранені діти та дивовижні порятунки

Окрім загиблих, постраждали ще 11 людей. Серед них — троє дітей віком 11, 12 та 15 років, які випадково опинилися неподалік. Найстаршу дівчинку медики госпіталізували у тяжкому стані.

Пан Олег, який працює в одному з магазинів, каже — цього вечора народився у сорочці.

Олег, житель Запоріжжя: «Осколок влетів просто у двері, розбив скло. Я навіть зреагувати не встиг. В мене якраз клієнт стояв, я за нього злякався найбільше, щоб з ним нічого не сталося».

Руйнування цивільної інфраструктури

На допомогу людям одразу прийшли рятувальники, медики та волонтери. Павло, волонтер, який живе в п’яти хвилинах від місця прильоту, почав обходити будинки одразу після вибуху.

За попередніми даними місцевої влади, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено:

П’ять багатоповерхівок ;

Заклад освіти ;

Медичні установи ;

Пологовий будинок.

Пошуково-рятувальні роботи на місці тривали до пізньої ночі. Медики продовжують надавати допомогу пораненим, за життя деяких із них досі борються лікарі.

