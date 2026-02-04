- Дата публікації
"Неможливо слухати без сліз": що відомо про обстріл у Запоріжжі, де росіяни вбили 18-річних хлопця і дівчину
Російські окупанти вдарили безпілотником по спальному району Запоріжжя. Загинули двоє 18-річних підлітків, пошкоджено пологовий будинок та багатоповерхівки.
Вечір у Запоріжжі перетворився на пекло. Російські нелюди цинічно вдарили безпілотником типу «Шахед» по людному місцю у спальному районі міста. Удар прийшовся поблизу торговельного ряду, де немає жодного військового об’єкта — лише аптеки, магазини, багатоповерхівки та пологовий будинок. Трагедія забрала життя двох 18-річних молодих людей.
Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці прильоту.
Смертельний вечір у спальному районі
Близько 6-ї вечора, коли жителі району масово поверталися з роботи, російський дрон поцілив просто перед входом у магазини. На місці вибуху утворилася величезна вирва, а припарковані поруч автомобілі спалахнули за лічені секунди.
Найстрашнішим наслідком удару стала загибель двох підлітків. Місцеві мешканці розповідають: загиблі були закоханою парою, обом щойно виповнилося 18.
Над тілом хлопця схиляються рідні. Вулицю пронизують нелюдські крики матері: «Стьопаааа!». Це неможливо слухати без сліз», — каже кореспондентка ТСН.
Поранені діти та дивовижні порятунки
Окрім загиблих, постраждали ще 11 людей. Серед них — троє дітей віком 11, 12 та 15 років, які випадково опинилися неподалік. Найстаршу дівчинку медики госпіталізували у тяжкому стані.
Пан Олег, який працює в одному з магазинів, каже — цього вечора народився у сорочці.
Олег, житель Запоріжжя: «Осколок влетів просто у двері, розбив скло. Я навіть зреагувати не встиг. В мене якраз клієнт стояв, я за нього злякався найбільше, щоб з ним нічого не сталося».
Руйнування цивільної інфраструктури
На допомогу людям одразу прийшли рятувальники, медики та волонтери. Павло, волонтер, який живе в п’яти хвилинах від місця прильоту, почав обходити будинки одразу після вибуху.
За попередніми даними місцевої влади, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено:
П’ять багатоповерхівок;
Заклад освіти;
Медичні установи;
Пологовий будинок.
Пошуково-рятувальні роботи на місці тривали до пізньої ночі. Медики продовжують надавати допомогу пораненим, за життя деяких із них досі борються лікарі.
