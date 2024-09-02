Ненавидять Путіна, бояться "звільнення" та просяться до України: як живуть жителі Суджі на Курщині

У Курській області Москва безжально закидає своїх же громадян багатотонними КАБами. Повністю відрізавши містечка і села від електрики та води.

На Курщині побував кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Яка ситуація у Суджі

Українські військові на Курщині допомагають місцевим ліками та іншими гуманітарними вантажами.

"Десантуємося в Суджі, ставимо український чобіт на російську територію. В повітрі постійно висять російські розвідувальні дрони. Після них прилітають, - в кращому випадку FPV, а в гіршому - авіабомби. Будівля місцевого військкомату димить від удару КАБу", - каже Андрій Цаплієнко.

Суджа

На місці пам'ятника Леніну у Суджі український прапор. А на постаменті імпровізована фотовиставка, яку влаштували військові кореспонденти "ТРО-медіа". На фото - те, що робить російська армія на українській території. Для того, щоб місцеве населення знало, що коять рашисти на українській землі. Українські військові стверджують, - пам’ятник Леніну розвалили не ЗСУ, а російський боєприпас. Більше того, комендатура Суджі зберігає недоторканою символіку, яка однозначно є ворожою для українців. Наприклад, вінки в кольорах прапору російських воєнних злочинців.

"Українська сторона дотримається міжнародного права. Тому ми не чіпаємо їхніх пам'ятників та їхньої символіки", - каже Олексій Дмитрашківський, офіцер українського угруповання в Курській області.

Суджа

У районному відділенні російської поліції все просякнуто радянщиною. Таке враження, що вони тут культивують все те, чого ми хочемо позбутися з 91-го року. На стіні учбового закладу - табличка з портретом загиблого російського окупанта. Українські військові цього не чіпають, навідмінно від окупантів.

Більша частина Суджі вціліла. Українська військова комендатура взяла під захист покинуті житлові будинки з усім майном всередині. Місцеві вже знають, кому треба скаржитись на грабіжників.

Виключення – крамниці та супермаркети. Цивільним в Суджі дозволяють забирати звідти продукти і медикаменти. Зараз росіяни накривают місто і КАБами, і ФПВ-дронами, щоночі місцеві змушені ховатися по підвалах.

Україна не знищує російської символіки навідмінно від російських окупантів

Що кажуть жителі Суджі

Бомбосховище місцевого інтернату стало тимчасовим притулком для тих, кого не евакуювала з Суджі російська влада.

"Навпроти військкомату адміністрація. Вже було зруйнували і знову влучили. Незрозуміло, навіщо. Нікого там немає", - каже місцева жителька Уляна Клівер.

Ніч люди проводять в бомбосховищі. Вдень, тримаючись разом, живуть в інтернатських палатах. Тут їх оглядають українські медики. Сюди приносять гуманітарку військові.

У місцевих потроху вже наступає прозріння, чому до них прийшла війна.

"Не треба було захоплювати територію вашу. Це основна причина. Вони захопили, наші, і пішло-поїхало", - каже Зоя Фурсова, місцева жителька.

Зоя, відверто говорить про те, про що інші навіть бояться подумати. Вона переховується тут із Уляною, своєю, не менш відвертою, онукою.

"Ми розпочали СВО, і з чотирнадцятого року це просто жах, і цього в принципі не повинно було статися. Бо в чому Україна винна? За що ми воюємо, ніхто не знає»", - каже Уляна.

Жителі Суджі

Зоя та Уляна благають евакуювати їх до України. Таких, як вони, в Суджі не менше десятка.

"В Росії одразу, як дізналися, що ми кажемо, що нас не ображають українці, назвали нас зрадниками. А як інакше? І для мене немає варіантів навіть повертатися до Росії, тому що одразу там почнуть тиснути кореспонденти і, можливо, навіть ФСБ", - каже Уляна.

Уляна Клівер.

Українці контролюють майже 1200 квадратних кілометрів території Курської області. Попри гучні заяви, російська армія не повернула собі контроль над жодним з населених пунктів, які зайняли українські Сили. Просякнуті пропагандою місцеві з переляку ховались було у кущі.

"Ну, звісно, спочатку ми злякались. Ну, як ви думаєте? Якщо нас навчили, що фашисти їдуть. Ми попадали в будяки. А ваші, звісно, сміялись, тому що ми в кущах всі повзали. Звісно, перелякались. А потім познайомились. Нормальні, хороші люди. Допомагають. Дітям особливо", - каже Наталя Перфільєва, місцева жителька.

Українські військові лікарі врятували матір та немовля на Курщині

Військові щодня доправляють гуманітарку по російських селах. В селах під українським контролем залишається значна частина місцевих жителів - сорок три людини, з них чотири дитини.

Один з цих чотирьох малюків з’явився на світ завдяки українським військовим лікарям.

"Дуже добре. Не те що добре, а дуже. Взагалі. Наші хай це почують. Такого ставлення взагалі не було. До нас хоч раз росіяни приїхали? Ні. Чесно кажу. Допомогли народити тут. Донька могла б під час пологів померти", - каже Олена Фурсова, місцева жителька.

Молода мама з немовлям, яких врятували українці, каже, що народила передчасно.

На знаменитий суджанський льодовий стадіон прилетів російський КАБ. Отже, місцеві жителі розуміють, коли російська армія буде наступати, вона перемеле їх разом з їхнім містом. Дитячий садок "Веселка", російською "Радуга", росіяни атакували "шахедами". Судячи з того, що всередині все залишається недоторканим, військових тут теж не було.

"Це ж не ваші. Наші", - каже Олег Скрипник, місцевий житель.

"Путін кинув нас, залишив. Придушити його треба. Впіймати й придушити нашого президента. Я б його просто розірвала", - кажуть жителі Суджі.

Момент просвітлення жителям Суджі та сусідніх селищ може коштувати дуже дорого, коли на ці терени повернеться російська влада.

"Я дуже хвилююся, що настане такий момент, коли Росія захоче відвоювати цю землю, щоб не повторилася історія з Авдіївкою, коли вони застосують методу випаленої землі. Коли будуть зносити будинки. і ці мешканці просто загинуть. Чесно кажучи, мені їх дуже шкода", - каже Олексій Дмитрашківський, офіцер українського угруповання.

Одна із задач української присутності в Курській області - відтягнути на себе окупантів з Донеччини, - поки залишається невиконаною. Та є й інші, менш очевидні. Спілкування з жителями Суджі свідчить - їхня свідомість змінилася. А це вже результат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РФ бомбить Суджу! Росіяни почали розуміти! ЗСУ допомагає! Ексклюзивний репортаж Цаплієнка

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