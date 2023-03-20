Неочікуваний результат виборів у Чорногорії може змінити підтримку України у війні і вплинути на всю Європу

Це сенсація ще й тому, що Мілатович став кандидатом у президенти - в найостаннішу мить, очоливши партію "Європа зараз" вже на етапі реєстрації.
Сенсація на виборах у Чорногорії: відверто проросійський кандидат Андрія Мандич, якого називали головним суперником чинного президента, провалився, йдеться в ТСН.
У президента Чорногорії зухвалий передвиборчий слоган: “А хто ще?”. “Я чекаю на перемогу. Інші кандидати набагато слабкіші”, - заявляв Міло Джуканович.
Він зі своєю партія при владі в Чорногорії майже безперервно останні тридцять років. Колишній соратник Слободана Мілошевича, він розійшовся із сербським диктатором під час війни. Привів Чорногорію до миру і незалежності. “За наступні чотири роки, що я буду при владі, Чорногорія опиниться на порозі Європи”, - заявив він.
В 2010 країна стала кандидаткою на вступ до Євросоюзу, в 2017 році приєдналася до НАТО.
“НАТО нас бомбило, НАТО нас вбивало, НАТО руйнувало нашу державу, навіщо чорногорцям зараз підтримувати НАТО?”, - такі заяви звучали від ще одного ветерана місцевої політики Андрію Мандича, якого оглядачі називали головним суперником Джукановича.
Попри те, що на відверто просербського і проросійського кандидата в 2016-му завели кримінальну справу: через співучасть у спробі державного перевороту, інспірованого Росією. Цю справу потім розвалили в суді, хоча Мандича так і не виправдали… Всупереч усім прогнозам, чорногорці не поспішили віддавати за нього голоси. Утім, і чинний президент Джуканович набрав замало для перемоги в одному турі.
Переважно на антикорупційній риториці побудована передвиборча кампанія Якова Мілатовича - саме він, неочікувано для всіх вибився у другий тур. “Другого квітня ми остаточно відправимо його в політичну відставку”, - заявляє Яков Мілатович.
Це сенсація ще й тому, що Мілатович став кандидатом у президенти - в найостаннішу мить, очоливши партію "Європа зараз" вже на етапі реєстрації. Попередній її лідер, який збирався балотуватися, потрапив у великий скандал - в нього виявили сербське громадянство і прописку.
В 21-му році Мілатович - як міністр економічного розвитку - очолив делегацію на російському економічному форумі. Однак його називають радше просербським, ніж проросійським політиком. Це - його електорат, адже криза в Чорногорії пов’язана не лише з економікою, а і з розколом у суспільстві, частина якого хоче до Європи і НАТО, частина - назад до Сербії. Тут влаштовують і проукраїнські і відверто пропутінські демонстрації. Що особливо небезпечно - у силу та наслідки свого вибору багато хто з чорногорців не вірить. “Все якось заплуталося, ніхто нічого не розуміє. Якби все було ясно, можливо було би зрозуміло, куди ми маємо рухатися, в який бік… але так, як зараз - взагалі неясно”, - кажуть виборці.
В 2022-му Чорногорія, попри на парламентську кризу, підтримала антиросійські санкції. Це може змінитися у разі, якщо переможе Мілатович.
Нове обличчя в чорногорській політиці, Мілатович цілком має шанси вибороти перемогу у Міло Джукановича, який настільки довго не мав конкурентів при владі, що не гребує небезпечним, улюбленим путінським гаслом: “а хто ще?” Втома суспільства від відсутності вибору і корупції може штовхнути Чорногорію в той самий бік, звідки Джуканович її свого часу витяг - в обійми Сербії та Росії.
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