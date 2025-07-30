Неочікуваний бізнес на сарані: продавців можуть покарати штрафами

Доходи з продажу сарани можуть оподатковувати / © ТСН

Реклама

Після того, як Держпродспоживслужба повідомила про нашестя сарани у Запорізькій області та виявлення великих осередків цього шкідника у самому обласному центрі, певні місцеві мешканці зайнялись відловом та продажем цієї комахи.

Винахідливі українці почали публікувати пропозиції про продаж на інтернет-платформах безкоштовних оголошень. Серед продавців навіть з’явилась конкуренція — якщо одні пропонували сарану по 15 грн.за штуку, то інші визначили іншу ціну — 9 грн.за комаху.

Продавці пишуть, що потенційними покупцями є власники рептилій та рибалки. Крім того, продавці зазначають, що мінімальне замовлення повинно складати не менше 1 кг — стільки важать приблизно 300 комах. Як свідчить статистика, сумарно оголошення про продаж сарани у Запоріжжі набрали близько 2 тис. переглядів.

Реклама

Зважаючи на те, що у квітні в Україні тривали дискусії щодо того, чи повинні фізичні особи, які продають товари через інтернет, платити податки, адвокатка Марина Бекало, яка знається зокрема і в питаннях оподаткування, не виключає, що і продавці сарани можуть потрапити в поле зору податківців.

В коментарі для ТСН.ua Марина Бекало розповіла наступне: «Так, останнім часом все частіше ми чуємо про те, що податкова отримала «нові іструменти» податкового контролю та ідентифікації продавців товарів, які здійснюють торговельну діяльність через інтернет-торговельні платформи/майданчики».

Та продовжила: «Тобто, податківцям стала доступна інформація щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари (фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації)».

За її словами, деталі такого інструменту не оголошується, але можна припустити, що ДПС України отримує такі відомості безпосередньо від інтернет-торговельних платформ (майданчиків) та кур’єрських служб доставки про осіб, які здійснюють систематичний продаж товарів з ознаками підприємницької (комерційної) діяльності.

Реклама

«Який продаж можна вважати таким, що має ознаки підприємницької діяльності? Якщо фізична особа систематично продає певну групу товарів через інтернет-платформу, оптом чи в роздріб, та є системність, то така діяльність має ознаки підприємницької, а отже така платформа передає інформацію в податкову, яка в свою чергу направить письмовий запит до такого продавця товарів про надання пояснень щодо його діяльності, проведе перевірку (можливо й контрольну закупку товару). В такому разі податківці складають акт перевірки та накладають відповідні штрафні санкції», — каже адвокатка.

Чи є продаж сарани підприємництвом

На це питання Марина Бекало відповіла так: «Чи можна вважати, що продаж сарани є підприємницькою діяльністю? Звісно. Ця діяльність передбачає збір продукту (можливо переробку, очищення, зберігання) з метою збуту вже як товару (для отримання комерційної мети/вигоди). Як наслідок, така діяльність може привернути увагу податкових органів і не тільки».

Оголошення про продаж сарани. Скріншот

Уточнюючи, Марина Бекало додає: «Так, сарана може вважатися як товар, а її продаж як підприємницька (комерційна) діяльність. Будь-яка комерційна діяльність без реєстрації суб’єкта господарювання (ФОП) є протиправною, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 1700-3400 грн., фінансові санкції за порушення податкового законодавства, (неподання чи несвоєчасне подання звітності) 340 грн., та 10% від суми незадекларованого доходу (податкового зобов’язання), але і податкове зобов’язання теж потрібно буде заплатити у вигляді 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору на весь отриманий дохід».

Крім того, днями в соцмережах одна з волонтерок спочатку закликала бажаючих збирати сарану, щоб допомогти комахоїдним птахам, але згодом написала, що не треба, тому як фермери могли використовувати отруйні хімікати і комахи стали небезпечними.

Реклама

Іншими словами, якщо якесь, наприклад, рибне господарство, закупить у населення сарану невідомого походження у якості дешевого корму, то це може загрожувати життю та здоров’ю риби.

Про цей нюанс Марина Бекало каже наступне: «Так, рибні (фермерські) господарства мають використовувати корми, які відповідають встановленим стандартам якості та безпеки. У разі порушення норм та стандартів вирощування зокрема риб, такі дії можуть кваліфікуватися як порушення правил спеціального використання об’єктів тваринного світу, за що передбачена адміністративна відповідальність. А якщо протиправні дії призвели до тяжких наслідків (екологічна катастрофа, мор риби, отруєння тощо), то порушник може бути притягнений і до кримінальної відповідальності».

На продаж сарани відреагували у Раді

Незвичний бізнес винахідливих українців прокоментували і у Верховній Раді.

«Державна податкова служба України здійснює моніторинг популярних маркетплейсів і соціальних мереж та виявляє фізичних осіб, які регулярно продають товари без реєстрації підприємницької діяльності», — повідомила ТСН.ua заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Реклама

За її словами, громадяни, які систематично здійснюють продаж товарів онлайн і при цьому не зареєстровані як підприємці, фактично ведуть підприємницьку діяльність без належного обліку та сплати податків.

«Такі випадки і є об’єктом посиленого контролю з боку податкової служби. Одиничні продажі товарів через маркетплейси або через соціальні мережі наразі не є першочерговим об’єктом податкового контролю з боку ДПС», — каже парламентарка.

Та додає: «Згідно з Податковим кодексом, продаж товарів — це будь-яка передача товару за гроші або іншу компенсацію. Під товарами розуміються як матеріальні речі (одяг, техніка тощо), так і нематеріальні активи (наприклад, цінні папери). Якщо фізична особа отримує дохід від продажу товарів, він включається до загального річного доходу та підлягає оподаткуванню. Податковий кодекс не передбачає окремого порядку для оподаткування таких доходів, тому вони оподатковуються на загальних підставах».

Ольга Василевська-Смаглюк зауважує, що ДПС розмежовує не систематичні продажі та системну підприємницьку діяльність з продажу товарів громадянами. Іншими словами, сарана може бути причиною цікавості в разі, якщо громадянин отримує дохід системно, не реєструючись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Реклама

Раніше повідомлялось про те, що сарана охоплює Україну.

Читайте також:

Реклама