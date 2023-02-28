Неподалік аеропорту "Жуляни" в Києві лунають потужні вибухи: що відомо (фото, відео)

У Голосіївському районі Києва спалахнула сильна пожежа. В районі станції метро "Васильківська" в небо піднявся стовп чорного диму.

Очевидці пишуть щонайменше про два потужні вибухи неподалік аеропорту "Жуляни", які пролунали на місці, де виник вогонь.

У ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що пожежа спалахнула в Голосіївський районі в провулку Охтирський, 3

"Пожежа виникнула в окремо розташованій будівлі. За попередньою інформацією всередині знаходяться кисневі балони. На разі, площа пожежі уточняється", - повідомили нам в ДСНС Києва.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, відомо про одного постраджалого.

"Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо - кисневі балони. Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", - написав він у своєму telegrame.

Нагадаємо, раніше мешканців двох районів Києва попередили про монотонні сигнальні звуки.

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